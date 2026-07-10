Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş - Son Dakika
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Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş
10.07.2026 14:09
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Avustralya'da Singapurlu cerrah adayı Ryan Cho, üç büyük hastanede yüzlerce kadın meslektaşını tuvalet ve duşlarda gizlice görüntülediğini mahkemede kabul etti. Soruşturmada en az 460 mağdura ait 4 bin 500 video ile 10 binden fazla görüntü ele geçirildi. Suçunu itiraf eden Cho, sıkı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılırken, yaklaşık 100 mağdur hastaneler hakkında da şikayette bulundu.

28 yaşındaki Singapurlu cerrah adayı Ryan Cho, Melbourne'deki Austin Hospital, Royal Melbourne Hospital ve Peter MacCallum Cancer Centre'da görev yaptığı 2021-2025 yılları arasında kadın çalışanları tuvalet ve duş alanlarında gizlice görüntüledi.

Avustralya'da görülen davada Cho; takip, mahrem görüntü üretme ve gizli kamera yerleştirme dahil 13 suçlamanın tamamını kabul etti. Savcılık ve savunmanın uzlaşmasıyla başlangıçta 900'ü aşkın suçlama 13 başlık altında toplandı.

BİNLERCE MAHREM GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde en az 460 mağdura ait 4 bin 500 mahrem video bulundu. El konulan sabit disklerden birinde ise toplam 10 bin 374 fotoğraf ve video tespit edildi.

Yetkililer, Cho'nun eski ev arkadaşını da gizlice görüntülediğini belirtti.

GİZLİ KAMERA TUVALETTE BULUNDU

Skandal, 2025 yılında Austin Hospital'da yalnızca personelin kullandığı tuvalette gizli kameranın bulunmasıyla ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma sonucunda Ryan Cho gözaltına alındı.

SUÇUNU KABUL ETTİ, KEFALETLE SERBEST KALDI

Yaklaşık 30 dakika süren duruşmada suçunu kabul eden Cho, sıkı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, pasaportuna el konulan Cho'nun hastanelere yalnızca acil durumlarda gidebileceğine hükmetti. Ayrıca haftada üç kez polise imza vermesi, tanıklarla iletişim kurmaması ve evi dışında fotoğraf ya da video çekebilecek cihaz bulundurmaması şartı getirildi.

Cho'nun bir sonraki duruşması 23 Kasım'da görülecek. Bu duruşmada mağdurların etki beyanlarının dinlenmesi beklenirken, çoğunluğu kadın yaklaşık 100 mağdurun da görev yaptığı üç hastane hakkında cinsel taciz ve iş yerinde ayrımcılık gerekçesiyle insan hakları başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Avustralya, Singapur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş - Son Dakika
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