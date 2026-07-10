Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı

Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
10.07.2026 13:39
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Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'nın özgürlüğü kısa sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Karslı bugün yeniden gözaltına alındı. Karslı, şirketine TMSF tarafından el konulmasının ardından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan, şirketine ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında dün tahliye kararı verilmişti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verilen tahliye kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine Ahmed Faruk Karslı bugün yeniden gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında bulunduğu 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parası Papara üzerinden aktarıldığı belirtilmişti.

İddianamede Karslı’nın; eşine, annesine ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL,, Asuman Şener’e 27 milyon TL gönderdiği tespiti yer almıştı. İddianamede iki gizli tanığın ifadeleri yer almıştı. Gizli tanıklardan 'Ihlamur', “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor”, 'Ladin' de, “Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu'' demişti.

''PARALAR 274 BANKA HESABI VE KRİPTO CÜZDANA AKTARILDI''

İddianamede yer alan Merkez Bankası denetim raporuna göre; 2021-2023 arasında 26 bin 012 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmıştı. İşlem hacmi 12 milyar TL olurken, paralar 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarılmıştı.

İddianamede Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttüğü tespiti yapılarken, “Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandı'' değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İddianamede, Papara yöneticilerinin “yasadışı bahis, suç örgütü kurma, kara para aklama” suçlarını işlediğini belirtilerek, Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye de 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Papara, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

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