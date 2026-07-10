Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi - Son Dakika
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Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi

10.07.2026 13:02
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Ankara’da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi resepsiyonunda mehter marşıyla karşılanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sonraki gün Türkiye'yi "savaş tehdidiyle" suçlamıştı. NATO'da bunlar yaşanırken eşzamanlı olarak Avrupa Parlamentosu'nda ise Yunan asıllı milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğünü yaptığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan asılsız bir karar kabul edildi.

Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderleri ve eşlerini Külliye'nin kapısında karşıladı. Liderlerin mehter marşları eşliğinde yürüdüğü görkemli karşılama töreni, Yunanistan cephesinde ciddi rahatsızlığa neden oldu.

MEHTER İLE KARŞILANDI, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi, tören alanına giriş yaptıkları sırada "Hep kahraman Türk milleti" sözlerinin yer aldığı tarihi "Ceddin Deden" marşı ile karşılandı. Bu durum Yunan heyetinde büyük bir rahatsızlık yaratırken, Miçotakis zirve sırasında gerilimi tırmandıracak cinsten skandal ifadeler kullanmıştı. Yunan Başbakanı, Ankara'nın göbeğinde yaptığı açıklamada, "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" diyerek Türkiye'yi doğrudan hedef aldı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN ES ZAMANLI KIBRIS GÖLGESİ

Ankara'da bu diplomatik gerilim tırmanırken, bir diğer hamle de Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. AP, Yunan asıllı milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğünü yaptığı ve tarihi gerçekleri tamamen çarpıtan bir kararı oylamaya sundu. "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı kararı 575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul edildi.

RUM TEZLERİ ESAS ALINDI, TARİH YOK SAYILDI

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bu metinde, Türkiye'nin 1974 yılında adadaki Türklerin can güvenliğini korumak amacıyla garantörlük haklarına dayanarak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı tüm hukuki ve tarihsel bağlamından koparıldı. Tamamen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin iddialarını esas alan metinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kadınlar üzerinden ağır ve asılsız ithamlar yöneltilirken, Türkiye bir kez daha "işgalci" olarak nitelendirildi.

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Son Dakika Gündem Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
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