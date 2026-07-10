CHP’de 7 il başkanı görevden alındı - Son Dakika
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CHP’de 7 il başkanı görevden alındı

CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
10.07.2026 18:23
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CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, daha önce feshedilen 22 il başkanlığından 15'ine yeni atamalar yapıldı. Daha önce görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanları kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilirken; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il ve merkez ilçe yönetimleri görevden alındı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıda, NATO Zirvesi, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alındı.

7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Toplantının sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bazı il başkanlarının görevden alındığını ve görevden alınan il başkanları yerine de atamalar yapıldığını duyurdu.

Sarı, MYK kararıyla Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Ortahisar ileçsi, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il ve merkez ilçe yönetimlerinin görevden alındığını, daha önce görevden alındığını bildirdi.

3 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile mevcut Giresun ve Trabzon il başkanlarının ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) 17 Haziran tarihli toplantısında İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'nın tedbirli olarak disipline sevk edildikleri ve görevden alındıkları açıklanmıştı.

Söz konusu teşkilatlar ile Başkan Ümit Erkol'un tutuklu olduğu CHP Ankara İl Başkanlığı da dahil olmak üzere 9 il başkanlığı yönetimi tamamen feshedilmişti.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar "mahkeme kararıyla görevde olmadıkları" gerekçesiyle yalnızca tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer almıştı.

Disipline sevk edilen isimler için "mutlak butlan davası içinde yer alan iddianamelerde bulunmaları ve mutlak butlan davasının parçası olmaları" gerekçesi öne sürülmüştü.

Son olarak CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı da görevden alınmıştı. Gözbaşı, görevden alınmasının yanı sıra yönetimiyle birlikte kesin ihraç talebiyle disipline de sevk edilmişti.

Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Antalya İl Başkanlığı’na Hasan Şahin’i atarken, CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ise Okan Marzıoğlu’nu atamıştı. 

CHP İzmir İl Başkanlığı’ndaki yönetim değişikliği sırasında Özgür Özel’in fotoğrafını parçalayanlar hakkında ise disiplin işlemi başlatılacağı duyurulmuştu.

Ayrıca; Ağrı ili ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasra, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçokoca ilçesi, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli il başkanları yönetimleriyle birlikte görevden alınmıştı.

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ise kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç, Tekirdağ, Trabzon, Giresun, Güncel, Burdur, Yozgat, İzmir, Aydın, Afyon, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP’de 7 il başkanı görevden alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    temizlik iyidir 3 1 Yanıtla
  • alicetinkaya0182 alicetinkaya0182:
    daha beter olun 1 1 Yanıtla
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