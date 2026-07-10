CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ile kongrede alınan kararların iptali istemiyle açılan davada mahkeme, tedbir kararını kaldırmayarak Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara'daki dosyanın Yargıtay süreci ile ceza yargılamasındaki gelişmelerin beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi. Duruşmada CHP Genel Merkezi ile Özgür Çelik ilk kez farklı avukatlar tarafından temsil edildi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ile kongrede alınan kararların iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada CHP Genel Başkanlığı adına avukat Merve Yaren Hançerkıran, Özgür Çelik adına ise avukat Çağdaş Karaküçük hazır bulundu.

Bir önceki celsede hem CHP Genel Başkanlığı hem de Özgür Çelik adına duruşmaya katılan avukatlar Çağlar Çağlayan ile Mehmetcan Keysan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelmesinin ardından görevden alınmaları nedeniyle bugünkü duruşmada yer almamaları dikkati çekti.

"GENEL MERKEZ ATAMA YAPABİLİR"

CHP Genel Başkanlığı vekili Merve Yaren Hançerkıran, dosyaya giren müzekkere cevaplarına karşı beyanda bulunabilmek için süre talep etti. Ankara'daki ana dosyanın Yargıtay'daki temyiz incelemesinin sonucunun beklenmesini isteyen Hançerkıran, daha önce ileri sürdükleri birleştirme ve yetkisizlik itirazlarını geri aldıklarını belirtti.

Hançerkıran, "Mahkeme takdir ederse tedbir kararı kaldırılabilir. Bu durumda Genel Merkez, İstanbul İl Yönetimi'ne atama yapacaktır" dedi.

"TEDBİR KARARI ESASA ETKİ EDER"

Özgür Çelik'in vekili Çağdaş Karaküçük ise İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin devam eden ceza yargılamasının sonucunun beklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu yargılamada müvekkilin beraat etmesi ihtimali, bu davada iddia edilen fiilin gerçekleşmediği yönündeki tartışmaları da etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Karaküçük, Genel Merkezin atama yetkisinin dava açısından belirleyici olmadığını savunarak, "Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararları sonrasında mevcut hukuki durumda bir değişiklik bulunmamaktadır. Genel Merkezin atama yetkisi daha önce de vardı. Buna rağmen mahkeme tedbir kararını kaldırmadı. Dava sonuçlanmadan verilen tedbir kararı esasa etki edecek niteliktedir. Tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

DAVA 16 EKİM'E ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara tedbir kararının kaldırılması veya değiştirilmesine ilişkin ayrıntılı beyanda bulunmaları için iki haftalık süre verdi.

Mahkeme ayrıca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ceza dosyasının akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Mahkeme, tedbir kararının devamına hükmederek Gürsel Tekin ve yönetiminin görevini sürdürmesine karar verirken, duruşmayı 16 Ekim saat 11.00'e erteledi