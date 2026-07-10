CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor

10.07.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik'in görevden uzaklaştırılmasına dair tedbir kararını kaldırmadı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ile kongrede alınan kararların iptali istemiyle açılan davada mahkeme, tedbir kararını kaldırmayarak Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara'daki dosyanın Yargıtay süreci ile ceza yargılamasındaki gelişmelerin beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi. Duruşmada CHP Genel Merkezi ile Özgür Çelik ilk kez farklı avukatlar tarafından temsil edildi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ile kongrede alınan kararların iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada CHP Genel Başkanlığı adına avukat Merve Yaren Hançerkıran, Özgür Çelik adına ise avukat Çağdaş Karaküçük hazır bulundu.

Bir önceki celsede hem CHP Genel Başkanlığı hem de Özgür Çelik adına duruşmaya katılan avukatlar Çağlar Çağlayan ile Mehmetcan Keysan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelmesinin ardından görevden alınmaları nedeniyle bugünkü duruşmada yer almamaları dikkati çekti.

"GENEL MERKEZ ATAMA YAPABİLİR"

CHP Genel Başkanlığı vekili Merve Yaren Hançerkıran, dosyaya giren müzekkere cevaplarına karşı beyanda bulunabilmek için süre talep etti. Ankara'daki ana dosyanın Yargıtay'daki temyiz incelemesinin sonucunun beklenmesini isteyen Hançerkıran, daha önce ileri sürdükleri birleştirme ve yetkisizlik itirazlarını geri aldıklarını belirtti.

Hançerkıran, "Mahkeme takdir ederse tedbir kararı kaldırılabilir. Bu durumda Genel Merkez, İstanbul İl Yönetimi'ne atama yapacaktır" dedi.

"TEDBİR KARARI ESASA ETKİ EDER"

Özgür Çelik'in vekili Çağdaş Karaküçük ise İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin devam eden ceza yargılamasının sonucunun beklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu yargılamada müvekkilin beraat etmesi ihtimali, bu davada iddia edilen fiilin gerçekleşmediği yönündeki tartışmaları da etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Karaküçük, Genel Merkezin atama yetkisinin dava açısından belirleyici olmadığını savunarak, "Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararları sonrasında mevcut hukuki durumda bir değişiklik bulunmamaktadır. Genel Merkezin atama yetkisi daha önce de vardı. Buna rağmen mahkeme tedbir kararını kaldırmadı. Dava sonuçlanmadan verilen tedbir kararı esasa etki edecek niteliktedir. Tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

DAVA 16 EKİM'E ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara tedbir kararının kaldırılması veya değiştirilmesine ilişkin ayrıntılı beyanda bulunmaları için iki haftalık süre verdi.

Mahkeme ayrıca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ceza dosyasının akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Mahkeme, tedbir kararının devamına hükmederek Gürsel Tekin ve yönetiminin görevini sürdürmesine karar verirken, duruşmayı 16 Ekim saat 11.00'e erteledi

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hukuk Mahkemeleri, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:19:50. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.