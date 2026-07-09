İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik - Son Dakika
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İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik

İspanyollar duyurdu: Mourinho\'dan Arda\'ya dev güzellik
09.07.2026 19:04
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Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'i sağ kanatta oynatmayı planlıyor. Mourinho'nun milli oyuncuyu sürekli farklı bölgelerde oynatmak yerine Federico Valverde ile dönüşümlü olarak bu pozisyonda oynatmayı hedeflediği belirtildi. Arda Güler, istatistik açısından gol ve asist katkısında en fazla verimliliğini sağ kanatta göstermişti.

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho, yeni sezon öncesi planlamalarını şekillendirmeye başladı. 

ARDA GÜLER'İN YERİ BELLİ OLDU

Geçen sezonun hayal kırıklıklarını geride bırakarak takımı yeniden yapılandırmayı hedefleyen deneyimli Portekizli çalıştırıcı, orta saha kurgusunu ve oyuncu rollerini netleştirdi. Mourinho'nun planlarında, milli yıldızımız Arda Güler'in yeri de belli oldu.

SAĞ KANATTA OYNATILACAK

Defensa Central'in haberine göre; Jose Mourinho, Arda Güler’i oynamayı daha çok sevdiği sağ kanatta değerlendirme kararı aldı. Habere göre, Portekizli teknik adam, genç yeteneği takımın dinamik ismi Federico Valverde ile dönüşümlü olarak bu pozisyonda oynatmayı planlıyor. Mourinho'nun amacının Arda'yı farklı bölgelerde joker olarak kullanıp yıpratmak yerine tek bir pozisyona odaklayarak ondan maksimum verim alabilmek olduğu belirtildi. 

İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik

EN BAŞARILI OLDUĞU BÖLGE

Son üç sezonda altı farklı mevkide görev yaparak çok yönlülüğünü kanıtlayan Arda Güler, istatistiklere bakıldığında gol ve asist katkısı bakımından en etkili dönemini sağ kanatta oynamışken geçirdi. Mourinho'nun milli futbolcuyu en verimli olduğu bu pozisyonda sabit tutma kararı, Real Madrid taraftarları arasında da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Dünya kupası rezilliği unutturmak için bir süre ara verdiğiniz Arda haberleri tekrar başladı ..Evet En en büyük Arda :)) 3 2 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Yani yedek diyor bizim tıfıl Messi. 1 1
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