Ligden çekildiğini açıklayan 103 yıllık Altınordu\'da ortalık karıştı

TFF 2. Lig’de mücadele etmesi beklenen Türk futbolunun 103 yıllık asırlık çınarı Altınordu'da sular durulmuyor.

ALTINORDU'YU KARIŞTIRAN KARAR: ''GERİ ADIM AT''

Kulübün bu sezon lige katılmama yönünde aldığı karar, camiada büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Gelişmeler üzerine kırmızı-lacivertli kulübün eski başkanlarından İlyas Gönen, yazılı bir açıklama yaparak mevcut başkan Seyit Mehmet Özkan’a sert bir dille "Geri adım at" çağrısında bulundu.

''VERDİĞİNİZ SÖZLERİ UNUTMAYIN''

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bugüne kadar hem İzmir hem de ülke futboluna yaptığı katkıları takdir ettiklerini belirten İlyas Gönen, iş insanı kimliğiyle tanınan Özkan’a geçmişte camiaya verdiği sözleri hatırlatarak "Kulübün başına geçerken hem taraftarımıza hem de tüm spor kamuoyuna bazı sözler vermiştiniz. Sizin ticaretteki başarınızın arkasında ilkelere bağlılık ve sözünüze olan sadakat yatıyor. Şimdi aynı duruşu, Altınordu için belirlediğiniz vizyon ve hedefler doğrultusunda da göstermenizi bekliyoruz." dedi.

''DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BU KULÜP LİGDEN ÇEKİLEMEZ"

Altınordu’nun "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" mottosuyla tüm dünyaya örnek bir altyapı modeli sunduğunu hatırlatan eski başkan, Özkan'ın sıkça kullandığı "Üç günlük dünya" sözüne atıfta bulunarak mektubunu şu şekilde sonlandırdı:

"Bu geçici dünyada, ilkeli ve sözünün eri bir spor adamı olarak hoş bir seda bırakarak anılmanız en büyük dileğimizdir. Tüm futbol kamuoyunu derinden üzen ligden çekilme kararını yeniden gözden geçirmelisiniz. Altınordu Taraftarlar Derneği ve tüm camia adına, eski bir başkan olarak sizden bu ortak çığlığa kulak vermenizi ve kulübü ait olduğu profesyonel liglerde tutmanızı rica ediyorum."