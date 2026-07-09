Doktor Efran Usul'ün Aday Memurluğu Sonlandırıldı - Son Dakika
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Doktor Efran Usul'ün Aday Memurluğu Sonlandırıldı

09.07.2026 17:05
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Sosyal medya iddiaları ve disiplin cezaları nedeniyle Efran Usul'ün aday memurluğu sona erdi.

9'uncu Tugay Komutanlığı'nda 11 Aralık 2025 tarihinde görev yapmaya başlayan doktor Efran Usul, sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarda bazı iddialarda bulunmuştu. Usul'ün iddiaları arasında, "Tarihi geçmiş veya eksik ilaç kullanıldığı, erbaş ve erlere ilaç reçete edilemediği, eczane protokolünün bulunmadığı, içme suyu yetersizliği nedeniyle enfeksiyon vakalarının arttığı ve tıbbi malzeme eksikliklerine karşı tedbir alınmadığı" yer almıştı.

KIŞLA İÇERİSİNDE TİKTOK VİDEOLARI ÇEKİP YAYINLIYORDU

Edinilen bilgiye göre, göreve başlamasının ardından kışla içerisinde sosyal medya platformu olan TikTok için videolar çekip yayınlayan Usul'a, askeri kışlalarda cep telefonu kullanımına ilişkin emrin tebliğ edilmek istendiği, ancak emrin tebliğ edilemediği belirtildi. Videoları yayınlamaya devam eden Usul hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Disiplin soruşturması sonucunda birlik komutanı tarafından aylıktan kesme cezası uygulanan Usul'ün, bu cezaya itiraz etmediği, kendisine tebliğ edilmek istenen emrin ekini yırtıp attığı ve tebliğ eden personele hakaret ettiği kaydedildi.

Şikayet üzerine yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak"tan kınama cezası verilen Usul, yasal süresi içinde bu cezaya itiraz etmedi. 1 Aralık 2025 - 5 Mart 2026 tarihleri arasında aday memur olarak görev yapan Usul'ün fiilen çalıştığı 42 iş gününde 81 dilekçe ve beş CİMER başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Söz konusu başvuruların tamamının ilgili makamlar tarafından incelenerek gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

BİR GÜNLÜK GÖZALTI...

Usul'ün bazı personel hakkında savcılığa yaptığı şikayetler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kendisi hakkında iftira ve suç uydurma suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı ve savcılık tarafından bir gün süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi. Usul hakkında, görev süresi boyunca altı disiplin soruşturması ve bir idari tahkikat yürütüldü. Sosyal medya paylaşımlarını kaldırması yönünde uyarı yapılan Usul'ün eylemlerine devam etmesi üzerine ilişiğinin kesilmesine yönelik işlem başlatıldığı belirtildi.

İDDİALARINI DOĞRULAYACAK VERİ BULUNAMADI

Başkanlığını bir generalin yürüttüğü, bir hukuk danışmanı ve dört üyeden oluşan altı kişilik heyet tarafından Usul'ün iddiaları üzerine tahkikat yapıldı. Tahkikat kapsamında yürürlükteki 10 mevzuatın incelendiği, 36 personelin ifadesine başvurulduğu ve yaklaşık bin sayfadan oluşan 62 evrak ve belgenin değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda, sosyal medya paylaşımlarında yer alan 31 iddia ayrıntılı olarak incelendi.

Ayrıca, birlikte son iki yıl içinde revirde görev yapan asker ve sivil memur statüsündeki doktorların müracaatları da incelendi. Usul ile aynı dönemde ve statüde görev yapan başka bir kadın doktorun sadece iki dilekçe verdiği ve bu dilekçelerin kışla içi servis talebi ve cep kullanımına ilişkin olduğunun görüldüğü öğrenildi.

Yapılan incelemede ise "Tarihi geçmiş veya eksik ilaç kullanıldığı, erbaş ve erlere ilaç reçete edilemediği, eczane protokolünün bulunmadığı, içme suyu yetersizliği nedeniyle enfeksiyon vakalarının arttığı ve tıbbi malzeme eksikliklerine karşı tedbir alınmadığı" yönündeki iddiaları doğrulayacak bilgi, belge veya personel beyanına ulaşılamadığı kaydedildi. İlaç ve sağlık malzemelerinin kayıt ve takip işlemlerinin düzenli olarak yürütüldüğü, eczane protokolünün bulunduğu, ihtiyaç bildirimlerinin yapıldığı ve kışla sularının analiz sonuçlarına göre içilebilir nitelikte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

23 HAZİRAN'DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Usul hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 318'inci maddesi kapsamında 23 Haziran 2026 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu. Usul'ün ileri sürdüğü iddiaların hepsinin kapsamlı bir şekilde incelendiği, mevcut bilgi, belge ve personel beyanları çerçevesinde iddiaları doğrulayacak somut bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

ADAY MEMURLUKTAN ATILDI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Adaylık süresi içinde, temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir" hükmünü düzenleyen 56. maddesi kapsamında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın 12 Mayıs 2026 tarihli teklifine binaen Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Usul'ün aday memurluğuna son verildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doktor Efran Usul'ün Aday Memurluğu Sonlandırıldı - Son Dakika

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