NATO Zirvesi'nde Türkiye ve Erdoğan Öne Çıktı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Türkiye ve Erdoğan Öne Çıktı

08.07.2026 17:53
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Politico, NATO Zirvesi'nde "tek bir net kazanan" bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığını" vurguladı - New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi uluslararası basında geniş yer bulurken, haberlerde değişen güvenlik ortamında Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayisindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı.

New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı.

Gazete, Ankara'daki zirvede Türkiye'nin, gelişen savunma sanayisi ve NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğünü belirtirken, Trump'ın da zirveye Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katılmayı kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Politico'daki haberde, NATO Zirvesi'nin sonunda "tek bir net kazanan" bulunduğu belirtildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına" vurgu yapıldı.

Haberde liderlerin, Erdoğan'ın Trump'ı NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalara dahil etme becerisini övdüğü belirtilirken, Trump'ın da Türkiye ile ilişkilerin "muhtemelen hiç olmadığı kadar iyi" olduğunu söylediği ifade edildi.

Savunma haberleriyle tanınan Defence24, Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı.

Defence24'ün haberinde, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişen savunma sanayisine sahip olduğu belirtilirken, Ankara Zirvesi'nin Türkiye'nin savunma sanayisini ve üretim kapasitesini Avrupalı müttefiklere sergilemesi açısından stratejik bir vitrin niteliği taşıdığı kaydedildi.

NATO Ankara Zirvesi, Alman basınında da öne çıktı

Alman Welt gazetesi, Ankara'daki NATO Zirvesi için "Türkiye yeni bir güç faktörü mü?" başlığını kullanırken, Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı.

Gazete, Erdoğan'ın Trump'ın uzun yıllardır iyi kişisel ilişki sürdürdüğü az sayıdaki liderden biri olduğuna dikkati çekti.

Süddeutsche Zeitung, Ankara Zirvesi'ni NATO açısından kritik bir buluşma olarak değerlendirirken, Avrupa ülkelerinin savunma alanındaki yeni yatırımlarını sergileyerek ittifakın güçlendiği mesajını vermeyi amaçladığını yazdı.

Tagesschau, Erdoğan'ın zirve daha başlamadan prestij kazandığını belirterek, Trump'ın Ankara'ya gelmek istediğini ve Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vazgeçilmez bir bölgesel güç olarak öne çıktığını ifade etti.

Wirtschaftswoche gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a görkemli bir karşılama düzenlediğini aktarırken, karşılamanın samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ve Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne sadece Erdoğan için katıldığını söylediğini yazdı.

?Yunan basını Trump'ın F-35 açıklamalarını öne çıkardı

Yunan basınındaki haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satılması ve Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yakan açıklamaları öne çıktı.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr, "Erdoğan, Trump ile görüşmesinde 'mücadeleyi' kazandı şimdi de 'savaşı' kazanmaya çalışıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin stratejik öneminin önemli ölçüde arttığını kimsenin göz ardı edemeyeceğini yazdı.

Haberde, Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmasının etkileyici olduğu belirtilirken, Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgülerinin de dikkat çekici olduğu ifade edildi. Gazete, Türkiye'nin ilk izlenim mücadelesini kazandığını, F-35'leri ne zaman elde edeceğine dair net bir tarih alma savaşının ise sürdüğünü ileri sürdü.

Kathimerini gazetesi, "Övgüler ve F-35 için verilen sözler" başlıklı haberinde, Trump'ın F-35 ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarına yer verirken, Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunduğunu ve Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı.

SKAI TV ise "Erdoğan NATO Zirvesi'nin en büyük kazananı oluyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ni uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve F-35 konusunu yeniden gündeme getirmek için değerlendirdiği yorumunu yaptı.

Haberde, "NATO Zirvesi beklenmeyen bir siyasi kazanan ile tamamlanıyor gibi görünüyor. Bu kazanan NATO ittifakının bütünü değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerine yer verildi.

İtalyan basını, Trump'ın Avrupalıları eleştirirken Erdoğan'ı övdüğüne dikkati çekti

İtalyan basını da Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde yaptığı açıklamaları öne çıkardı.

La Repubblica gazetesi, Trump'ın Avrupalı müttefiklerden "hayal kırıklığı" duyduğunu söylediğini aktarırken, "Buraya Erdoğan için geldim." ifadelerini kullandığını yazdı.

Corriere della Sera gazetesi, "Trump sözleriyle NATO Zirvesi'ni sarsıyor" manşetini atarken, ilk sayfasında Trump'ın "dostu Erdoğan" ile görüştüğünü, Berlin, Paris ve Londra'yı eleştirdiğini aktardı.

Gazete, zirveye ilişkin bir başka haberinde ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Mehter Marşı" ile karşılandığına dikkati çekerek, "Böyle bir tercihin tesadüf olması zor." değerlendirmesine yer verdi.

La Stampa gazetesi, Trump'ın Avrupalı müttefiklerini eleştirirken basına açık etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "önemli bir dost" ve "önemli bir lider" olarak söz ettiğini yazdı.

Gazete, Trump'ın Erdoğan'a yönelik "Sen olmasaydın, NATO Zirvesi'ne gelmezdim." sözlerini aktarırken, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı için söz verdiğini kaydetti.

Il Messaggero gazetesi de zirvenin başında Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için söz verdiğini yazdı.

?Ankara'daki zirve İsviçre basınında da yer aldı

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF, Ankara'daki zirveye ilişkin haberini "NATO'nun kader belirleyici toplantısı: Yeniden yapılanma mı, yoksa dağılma mı?" başlığıyla servis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zirveyi gücünü göstermek için kullandığı" yorumunun yer aldığı haberde, "Türkiye, hızla büyüyen bir silah sanayisine, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve Akdeniz'den Karadeniz'e kadar olan geçiş yollarını kontrol ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapabilen az sayıdaki ülkeden biri olduğu da kaydedildi.

Avusturya basını

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF, Ankara'daki NATO Zirvesi'ni "Eleştiri, tehdit ve Ankara için bir ikram" başlığıyla duyurdu.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderlere yönelik eleştirilerine yer verilirken, Türkiye açısından zirvenin öne çıkan gelişmelerinden birinin Washington'un Ankara'ya F-35 savaş uçağı satışını yeniden değerlendireceği mesajı olduğu belirtildi.

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarının Ankara açısından "bir ikram" niteliğinde değerlendirildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı bizzat karşıladığı ve süvari birliği ile savaş uçaklarının yer aldığı "görkemli" bir tören düzenlendiği belirtilen haberde, Trump'ın Türkiye'yi "vefasıyla diğer müttefiklerden ayrılan" bir ülke olarak nitelendirdiği vurgulandı.

Avusturya Ticaret Odasının (WKO) dijital yayın platformu LOOKAUT, "Ankara'daki NATO Zirvesi: Türkiye neden birdenbire bu kadar önemli?" başlıklı analizinde, Türkiye'nin NATO'nun ABD'den sonraki ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu, stratejik konumu ve büyüyen savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği açısından öneminin arttığını yazdı.

Avusturya gazetesi Kurier ise zirveyi "Erdoğan NATO Zirvesi'nde Avrupa'nın kendisine ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor" başlığıyla verdi.

Haberde, Erdoğan'ın "kendinden emin bir ev sahibi", Avrupalı liderlerin ise "çekingen konuklar" görüntüsü verdiği belirtilerek, "Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'nin jeopolitik önemini bir kez daha ortaya koydu." ifadeleri kullanıldı.

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından "Klix", Türkiye'nin 22 yıl sonra zirveye ev sahipliği yaptığını ve toplantıların olumlu geçtiğini okuyucularına aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çelik Kubbe" ve diğer hava savunma sistemleri konusunda yaptığı konuşmayı ön plana çıkardı.

Hırvatistan'da en çok takip edilen haber portalı "Index", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO müttefikleri arasındaki savunma kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği sözlerine yer verdi.

Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) ise Ankara'daki zirveyi, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisini vitrine çıkardığı bir fırsat olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA

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