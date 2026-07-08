İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap

Ankara'daki NATO Zirvesi küresel diplomasiye sahne olurken, ABD ve İran arasındaki gerilim askeri çatışma boyutuna taşındı. Gün içerisinde yaptığı açıklamalarda ateşkesin sona erdiğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, zirve sonrasında tehditlerinin dozunu daha da artırdı.

TRUMP ANKARA'DAN TEHDİT SAVURDU: BU AKŞAM İRAN'I ÇOK AĞIR VURACAĞIZ

NATO Zirvesi'nin öğleden önceki oturumlarında "Tahran nükleere sahip olmamalı. İran’ı dün akşam sert vurduk ve İran ile ateşkes bitti" diyerek askeri operasyonların başladığını duyuran Trump, Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında gözdağı vermeyi sürdürdü.

Trump, konuşmasında, "İran çok kötü davranıyor. Bu akşam İran'ı çok ağır vuracağız. 47 yıl Orta Doğu'da zorbalık yaptılar. Nükleer silah kullanmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

TAHRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ: BÖLGE SİYASİ KUMAR OYNANACAK BİR YER DEĞİL

Trump'ın yeni saldırı tehdidinin ardından İran cephesinden yanıt Dini Lider Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin kıdemli siyasetçisi Ali Ekber Velayeti'den geldi. Sosyal medya hesabı (X) üzerinden açıklama yapan Velayeti, ABD yönetimine sert uyarılarda bulundu.

Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Velayeti, "Maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettik" ifadelerini kullandı.

Velayeti, mutabakatı bozduğunu açıkça itiraf etmekle suçladığı Trump'ın, sorumsuz politikalarıyla Orta Doğu'yu bir kez daha ateşe sürüklediğini ve yaşanan tüm gerilimin tek sorumlusu olduğunu vurguladı.