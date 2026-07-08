Erdoğan’dan AB savunmasına şartlı destek - Son Dakika
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Erdoğan’dan AB savunmasına şartlı destek

08.07.2026 18:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı olması halinde destek verebileceğini belirtti. İkili iş birliği ve küresel konular ele alındı.

'AB SAVUNMA GİRİŞİMLERİNE ŞARTLI DESTEK'

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i NATO Ankara Zirvesi marjında kabul etti. Kabulde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilerletmenin iki ülkenin de yararına olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi konusunda Transatlantik bağın muhafazasının önemli olduğunu belirtirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'i kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan’dan AB savunmasına şartlı destek - Son Dakika

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