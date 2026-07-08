NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara\'ya uzandı

Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında NATO Zirvesi'ne katılım konusunda yaşanan yetki tartışması, Ankara'da somut şekilde gözler önüne serildi. Tüm NATO üyesi ülkelerin zirvede tek bir lider ve tek bir heyetle temsil edildiği organizasyona Çek Cumhuriyeti iki liderle katıldı.

Başbakan Andrej Babis daha önce yaptığı açıklamada, Ankara'daki zirvede ülkesini kendisi, Savunma Bakanı Jaromir Zuna ve Dışişleri Bakanı Petr Macinka'nın temsil edeceğini duyurmuş, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in heyette yer almayacağını açıklamıştı.

ZİRVEYE KATILIM KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINDI

Başbakan Babis'in hazırladığı NATO Zirvesi delegasyonunda Cumhurbaşkanı Pavel'e yer vermemesi üzerine kriz yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Pavel, karara itiraz ederek ülkesinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararıyla Pavel'in de Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmasının önü açıldı. Eski bir general olan Pavel, kararın ardından müttefik liderlerle doğrudan temas kurmanın ve görüş alışverişinde bulunmanın anayasal sorumluluğu olduğunu belirterek zirvede yer aldı.

ANKARA'DA İKİ AYRI DEVLET UÇAĞI İNDİ

Prag'da başlayan temsil tartışması Ankara'da da kendisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis, zirve için Ankara'ya iki ayrı devlet uçağıyla geldi. Böylece Çek Cumhuriyeti, NATO Zirvesi'nde iki ayrı lider tarafından temsil edilen tek ülke oldu.

AİLE FOTOĞRAFINDA DİKKAT ÇEKEN MESAFE

İki lider arasındaki siyasi gerilim, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da yansıdı. Pavel ile Babis'in fotoğraf çekimi sırasında yan yana gelmekten kaçındığı ve podyumun iki farklı ucunda yer aldığı görüldü.

Daha önce NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini yürüten ve ittifak içerisinde önemli görevlerde bulunan Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasındaki temsil krizi, Ankara'daki zirvenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak öne çıktı.