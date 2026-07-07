NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı - Son Dakika
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NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

07.07.2026 10:23
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Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifak tarihinde bir ilk niteliği taşıyan 'Savunma Sanayii Forumu' ile resmi olarak start verdi.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. ATO Congresium'da başlayan Savunma Sanayii Forumu, NATO tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği olacak.

SAVUNMA SANAYİ FORMU İLK KEZ NATO ZİRVESİ'NİN RESMİ PROGRAMINA GİRDİ

NATO devlet ve hükümet başkanları da 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün NATO savunma ve dışişleri bakanlarının katılacağı etkinlikler düzenlenecek. Son 3-4 yıldır NATO'nun yan etkinliği şeklinde tasarlanan Savunma Sanayii Forumu, ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. 

NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

ORTAK PROJELER TANITILDI

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de forumda yer aldı. Yoğun ilgi gören forumun en önemli gündem maddelerinden biri, NATO ülkelerinin güç birliği yaparak geliştirdiği ortak projelerin tanıtımı oldu. Projelere yoğun ilgi gösterildi.

NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

ÇEŞİTLİ OTURUMLAR DÜZENLENECEK

NATO'nun paylaştığı programa göre önemli bir duyurunun yapılacağı Forum'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin konuşma yapacak. Savunma sanayisine ilişkin çeşitli oturumların düzenleneceği Forum kapsamında Rutte ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklamalarda bulunacak.

NATO Genel Sekreteri Rutte, savunma sanayisi üretiminin artırılmasının Forum'un en önemli başlıklardan olacağını belirtmişti.

İLK OLARAK HABERLER.COM DUYURMUŞTU

Bugüne kadarki NATO zirvelerinde eşi görülmemiş bir adım atılarak savunma sanayiinin doğrudan resmi gündem maddesi yapılması, Ankara zirvesinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Küresel savunma stratejilerini etkileyecek olan bu tarihi gelişmeyi, zirve mesaisi başlamadan çok önce Haberler.com özel haberiyle duyurmuştu.

NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

ANKARA DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. 

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

Zirve kapsamında dışişleri bakanları ve savunma bakanları da çalışma yemeklerinde bir araya gelecek. 

2004'te İstanbul'daki NATO Zirvesi'nde hayata geçirilen ve Katar, Bahreyn, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde özel oturum düzenlenecek ve NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

Zirvede, transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi en önemli beklentiler arasında yer alıyor.

Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören "NATO 3.0" vizyonunun inşa edilmesi bulunuyor.

Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede, müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi, uluslararası basının da en yoğun katılım göstereceği NATO zirvesi olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Gündem NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı - Son Dakika

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