Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe\'de 3 imza birden

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, iç transferde peş peşe hamleler yaparak kadro istikrarını koruma yolunda önemli adımlar attı.

FENERBAHÇE'DE 3 İMZA

Sarı-lacivertli kulüp; ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker, İtalyan forvet Nicolo Melli ve Gabonlu pivot Chris Silva ile sözleşme yenilediğini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezondaki başarılarda büyük pay sahibi olan oyuncuların takımda kalmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

HORTON-TUCKER İLE 1 YILLIK İMZA

Sarı-lacivertlilerle geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları tadan, ayrıca takımın Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e (Final Four) kalmasında başrolü oynayan 25 yaşındaki yıldız oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Kulübün resmi açıklamasında, "Talen Horton-Tucker, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mızın formasını giymeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MELLI VE SILVA İLE DE YOLA DEVAM

Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker'ın yanı sıra takımın iki önemli uzun oyuncusu Nicolo Melli ve Chris Silva ile de sözleşme tazeledi. Kulübün aidiyet ve mücadele karakterini en iyi yansıtan isimlerden biri olan İtalyan forvet Nicolo Melli ile ocak ayında kadroya dahil olan, pota altındaki atletizmi ve yüksek enerjisiyle 2025-2026 sezonundaki zaferlerde önemli payı bulunan Chris Silva, önümüzdeki süreçte de sarı-lacivertli başarılara katkı sunmaya devam edecekler.