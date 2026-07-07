NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar - Son Dakika
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NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

07.07.2026 11:10
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Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifak tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu ile başladı. Forumda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Norveç, Finlandiya, Almanya ve Danimarka'nın MQ-4C Triton İHA'larının ortak alımı için niyet mektubu imzaladığını, ayrıca NATO müttefiklerinin Airbus'tan 12 yeni tanker uçağı satın alacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen savunma sanayi forumunda, ittifakın hava gözetleme ve hava yakıt ikmal kapasitesini güçlendirecek yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Rutte, Norveç, Finlandiya, Almanya ve Danimarka'nın Northrop Grumman üretimi MQ-4C Triton yüksek irtifa gözetleme insansız hava araçlarının (İHA) ortak satın alınmasına yönelik niyet mektubunu imzaladığını açıkladı.

NATO İLK KEZ TRİTON İHA'LARI ALACAK

Bu alımla NATO, ilk kez MQ-4C Triton tipi yüksek irtifa gözetleme İHA'larını envanterine katacak. Yeni platformlar, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Sigonella Hava Üssü'nde konuşlu bulunan RQ-4D Phoenix istihbarat, gözetleme ve keşif filosunu tamamlayacak.

Her iki sistem de NATO'nun kara gözetleme programı kapsamında görev yapacak.

MQ-4C Triton ve RQ-4D Phoenix, Northrop Grumman'ın Global Hawk platformu temel alınarak geliştirildi. Yaklaşık 35,4 metre kanat açıklığına sahip olan hava araçları, 30 saatin üzerinde kesintisiz görev yapabiliyor.

12 TANKER UÇAĞI DAHA ALINACAK

Rutte ayrıca NATO müttefiklerinin ortak tanker taşıma filosunu güçlendirmek amacıyla Airbus'tan 12 yeni tanker uçağı satın alacağını da duyurdu. Yeni uçakların, ittifakın hava yakıt ikmal ve stratejik hava taşımacılığı kabiliyetini artırması hedefleniyor.

"İSTİHBARAT VE GÖZETLEME KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

Savunma sanayi forumunda konuşan Rutte, istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerinin NATO için hayati önem taşıdığını belirterek, ittifakın değişen güvenlik ortamına uyum sağlamak amacıyla savunma yatırımlarını artırmayı sürdüreceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı, Finlandiya, Mark Rutte, Danimarka, Almanya, Norveç, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar - Son Dakika
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