İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir ev ve ekili tarım arazileri ateşe verilirken, can kaybı yaşanmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARAZİ KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tarafların tabanca ve uzun namlulu silahlarla karşılıklı ateş açtığı görüldü.

EV VE ARAZİLERİ ATEŞE VERDİLER

Ayrıca, 1 ev ve ekili arazi kimliği belirsiz kişi tarafından olay anında ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.