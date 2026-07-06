İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi - Son Dakika
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İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi

06.07.2026 16:41
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Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki ailenin kavgasında silahlar ateşlendi, 1 ev ile ekili tarım arazileri ateşe verildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir ev ve ekili tarım arazileri ateşe verilirken, can kaybı yaşanmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARAZİ KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tarafların tabanca ve uzun namlulu silahlarla karşılıklı ateş açtığı görüldü.

İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi

EV VE ARAZİLERİ ATEŞE VERDİLER

Ayrıca, 1 ev ve ekili arazi kimliği belirsiz kişi tarafından olay anında ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi
İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Olaylar, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi - Son Dakika

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