Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın satın alamadığı Bissouma\'yı Amedspor istiyor
06.07.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da geçmiş dönemde peşinde olduğu Tottenham'ın eski oyuncusu Yves Bissouma için transfer operasyonu başlattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

AMEDSPOR'DAN BISSOUMA'YA KANCA 

Transfer operasyonunu büyük bir gizlilik içinde yürüten Diyarbakır temsilcisinin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre boyunca peşinde koştuğu İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrılan Yves Bissouma'yı gündemine aldığı belirtildi. 

GİZLİ OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR

Kulüp yönetiminin bu büyük transfer hamlesini basından uzak, derin bir gizlilikle yürüttüğü ifade edilirken, Mali asıllı Müslüman futbolcunun geleceğine yönelik son kararını Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından vereceği dile getirildi. 

BISSOUMA KİMDİR?

30 Ağustos 1996 tarihinde Mali'nin Issia bölgesinde dünyaya gelen Bissouma, Avrupa kariyerine 2016 yılında Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'e transfer olarak başladı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, 2018 yılında Premier Lig takımlarından Brighton'a geçiş yaptı. Buradaki göz dolduran oyununun ardından 2022 yılında yaklaşık 30 milyon sterlin gibi dev bir bonservis bedeliyle İngiliz devi Tottenham Hotspur'un kadrosuna katıldı. 1.82 boyunda olan ve merkez orta sahada görev yapan Mali milli futbolcu, özellikle defansif direnci, güçlü oyun kurma yeteneği ve fiziksel üstünlüğüyle tanınıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
21:22
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 22:32:34. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.