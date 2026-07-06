Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın satın alamadığı Bissouma\'yı Amedspor istiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

AMEDSPOR'DAN BISSOUMA'YA KANCA

Transfer operasyonunu büyük bir gizlilik içinde yürüten Diyarbakır temsilcisinin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre boyunca peşinde koştuğu İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrılan Yves Bissouma'yı gündemine aldığı belirtildi.

GİZLİ OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR

Kulüp yönetiminin bu büyük transfer hamlesini basından uzak, derin bir gizlilikle yürüttüğü ifade edilirken, Mali asıllı Müslüman futbolcunun geleceğine yönelik son kararını Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından vereceği dile getirildi.

BISSOUMA KİMDİR?

30 Ağustos 1996 tarihinde Mali'nin Issia bölgesinde dünyaya gelen Bissouma, Avrupa kariyerine 2016 yılında Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'e transfer olarak başladı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, 2018 yılında Premier Lig takımlarından Brighton'a geçiş yaptı. Buradaki göz dolduran oyununun ardından 2022 yılında yaklaşık 30 milyon sterlin gibi dev bir bonservis bedeliyle İngiliz devi Tottenham Hotspur'un kadrosuna katıldı. 1.82 boyunda olan ve merkez orta sahada görev yapan Mali milli futbolcu, özellikle defansif direnci, güçlü oyun kurma yeteneği ve fiziksel üstünlüğüyle tanınıyor.