Uludağ'da yiyecek arayan dev ayı kamerada - Son Dakika
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Uludağ'da yiyecek arayan dev ayı kamerada

Uludağ\'da yiyecek arayan dev ayı kamerada
07.07.2026 10:32  Güncelleme: 10:40
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Bursa'da Uludağ'ın Sarıalan bölgesine yiyecek aramak için inen iri bir ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tedirgin olurken, yetkililer yabani hayvanlara yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesine yiyecek aramak için bölgeye inen bir ayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayının büyüklüğü dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da nın sarıalan   yiyecek arayan iri bir ayı, Sarıalan bölgesinde görüntülendi. Yerleşim alanına kadar inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde ayının iri cüssesi dikkat çekerken, vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu. Vatandaşlara, yabani hayvanlara yaklaşmamaları ve beslemeye çalışmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Uludağ'da yiyecek arayan dev ayı kamerada - Son Dakika

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