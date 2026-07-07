Beştepe'de Trump'a resmi tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı Beştepe'de resmi tören ile karşıladı.
Trump, havalimanından Beştepe'ye atlı birlikler eşliğinde yolculuk gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı giriş kapısında karşıladı. İki lider daha sonra tören alanına geçildi. İki devletin milli marşı çalındı ve 21 pare top atışı gerçekleşti. Türk yıldızları uçuş yaptı.
Törende Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Marşı'nda asker selamı veren Trump, İstiklal Marşı'nda hazır ola geçti. Trump tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Karşılama töreninden ardından Erdoğan-Trump görüşmesi başladı.
CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Bu da bizim alışkın olduğumuz bir şey değildi. A tipi tören deniyor bu törene. Daha önce başka devlet başkanlarına bu şekilde uçuş gösterisi yapılmamıştı" dedi.
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