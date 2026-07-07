Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi - Son Dakika
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Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

07.07.2026 14:57
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Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada Trump'ın "Uçan Beyaz Saray"ı işaret ederek "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak." dediği duyuldu.

Dünyanın gözünün çevrildiği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için liderler başkent Ankara'ya gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan özel uçak, saat 13.50 sularında Ankara Havalimanı'na teker koydu.

UÇAĞIN KAPISINDA SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı doğrudan uçağın kapısında karşıladı. İki liderin selamlaşmasının ardından ayaküstü gerçekleşen samimi sohbet kameralara yansıdı.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

"KATAR'DAN HEDİYE OLARAK GELDİ"

Kendisini karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arka plandaki uçağı gösteren Trump, "Bu uçağın ilk uçuşu... İlk defa." diyerek uçağın yeniliğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evet, evet biliyorum. Duydum." diyerek karşılık vermesinin ardından Trump, "Şu an yepyeni." diyerek sözlerine devam etti.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Araya giren çevirmenin Erdoğan'a, uçağın hediye olduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan, "Katar'dan geldi." bilgisini ekledi. Bu bilginin İngilizce olarak aktarıldığı Trump, uçağın değerini de açıklayarak, "Evet, evet... Sekiz yüz milyon dolar. Yepyeni." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

500 MİLYON DOLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olan ve Katar tarafından ABD'ye hediye edilen Boeing 747-8 tipi uçağın, ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel olarak "Uçan Beyaz Saray" formuna dönüştürüldüğü biliniyor. Trump'ın Türkiye ziyareti, bu özel uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

TÖREN KITASINA TÜRKÇE SELAM: "MERHABA ASKER"

Uçaktan inişin ardından resmi karşılama törenine geçildi. Kırmızı halıda yürüyen ABD Başkanı Donald Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe olarak "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

İLK GÖRÜŞME HAVALİMANINDA GERÇEKLEŞTİ

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump, havalimanındaki makam katına geçerek zirve öncesindeki ilk kısa görüşmelerini burada gerçekleştirdi. İki lider, NATO Zirvesi'nin yoğun gündemi kapsamında daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (Beştepe) baş başa ve heyetler arası kapsamlı bir görüşme daha yapacak.

Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söylediAnkara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

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Son Dakika Güncel Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sümeyye Yılmaz Sümeyye Yılmaz:
    hava attı bize fark ettiniz mi ?? 3 3 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ha ha ha 0 0
  • Emre Ulusu Emre Ulusu:
    Bop başkanımız ne vaatler verdi acaba yakındır kokusu çıkar 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Merak eden tvden nakaın. Ne boş insanlarsınız 0 0 Yanıtla
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