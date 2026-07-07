Bartın'da Cinsel İstismar Davası Başladı - Son Dakika
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Bartın'da Cinsel İstismar Davası Başladı

Bartın\'da Cinsel İstismar Davası Başladı
07.07.2026 01:30
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Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 36 sanığın yargılanması başladı.

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında mağdur çocuğun annesinin de bulunduğu 33'ü tutuklu 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmada, aralarında annenin de olduğu 24 tutuklu sanık ile tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. Yaşı 18'den küçük 9 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Adliye önünde sanık yakınlarının yoğunluk oluşturduğu görülürken, duruşma salonuna sadece sanıklar ve avukatlar alındı.

Yaklaşık 15 saat süren duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta düzenlenen iddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Bartın, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Cinsel İstismar Davası Başladı - Son Dakika

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