FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. ABD'nin Arlington şehrindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım da soyunma odasına beraberlikle gitti. İkinci yarıda temponun düştüğü karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golü, 90+1. dakikada Mikel Merino kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.
Bu sonuçla birlikte Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, Dünya Kupası'na veda etti. İspanya ise adını son 8 takım arasına yazdırdı. İspanyollar, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
Kariyerinde son kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, turnuvaya veda etmelerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Ronaldo'dan veda! İspanya, Portekiz'i 90+1'de attığı golle turnuvanın dışına itti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)