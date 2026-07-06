Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor

Galatasaray\'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
06.07.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Plaj voleybolu oynayan başarılı isimler, bol bol denize girerek tatillerinin tadını çıkarttı.

Galatasaray’da kazanılan başarıların ardından teknik direktör Okan Buruk ve Dünya Kupası'ndan dönen takımın sevilen futbolcuları Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün, soluğu Bodrum’da aldı. 

TATİLDE DE BERABERLER

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu gözlerden uzak bir koyda atan başarılı üçlü, tatilde de spordan kopamadı. Kumsalda arkadaş grubuyla kıran kırana plaj voleybolu oynayan Okan Buruk ve öğrencileri, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. 

BOL BOL DENİZE GİRİP ENERJİ DEPOLADILAR

Maçın ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan sarı-kırmızılı isimler, bol bol denize girerek enerji depoladı. Yeni sezon öncesi moral depolayan Galatasaray’ın yıldızları, 7 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampı için İstanbul'a geri dönecek. 

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Yunus Akgün, Okan Buruk, Voleybol, Magazin, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

22:50
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
19:36
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 00:02:24. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.