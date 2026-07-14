Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt - Son Dakika
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Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal\'la ilgili iddiaya yanıt
14.07.2026 12:00
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2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye’de geniş izleyici kitlesine sahip olan Akasya Durağı dizisinde “Mert” karakterini canlandıran Balamir Emren’in konuk olduğu programda Melek Baykal ve Zeki Alasya hakkında yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. İddiaların ardından Zeki Alasya’nın eşi Jülide Alasya’dan yanıt geldi.

Türk televizyon tarihinde bir dönem en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve 2008-2012 yılları arasında ekranlara gelen Akasya Durağı dizisi, yıllar sonra oyuncular arasında yaşanan polemikle yeniden gündeme geldi. Dizide “Mert” karakterine hayat veren Balamir Emren’in bir programda yaptığı açıklamalar, tartışmaya yol açtı.

Emren, dizide “Taksici Melahat” karakterini canlandıran Melek Baykal için “Sabahları onu görünce enerjim düşerdi” ifadelerini kullanırken, “Nuri Baba” karakteriyle hafızalara kazınan merhum oyuncu Zeki Alasya ile Baykal’ın ilk sezonun ardından konuşmadığını öne sürdü.

Bu sözlerin ardından Zeki Alasya’nın eşi Jülide Alasya yazılı bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı. Alasya, “Zeki ile Melek’in arasında hiçbir zaman husumet olmadı. Aksine Melek, Zeki’nin yıllara dayanan en kıymetli dostlarından biriydi.” ifadelerini kullandı.

Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Öte yandan Melek Baykal’dan açıklama gecikmedi. Balamir Emren’e sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, “Aradan 15 yıl geçtikten sonra gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunmaya değer mi? Bundan sonra adımı da meslek hayatımı da bir daha ağzına alma.” ifadelerini kullandı.

Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıtAraları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıtAraları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

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Son Dakika Magazin Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt - Son Dakika

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