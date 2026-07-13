Uzungöl\'de Boğulma Tehlikesi

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, Uzungöl'e düşen çantasını almak isteyen Arap turist, suya düştü. Arkadaşını kurtarmak için göle giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin kurtardığı 2 turist hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, öğleden sonra, Uzungöl çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede gezinti yapan Arap turistin çantası göle düştü. Çantasını almak için suya yönelen turist, dengesini kaybedip göle düştü. Durumu fark eden 2 arkadaşı, turisti kurtarmak için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, çevredekilerin yardımı ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı turistlerin tedavisi sürerken, suda kaybolan 1 kişinin bulunması için arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı.