Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı - Son Dakika
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Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz\'de iki tankeri hedef aldı
14.07.2026 06:11
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ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik üçüncü gece üst üste hava saldırıları düzenledi. İran ise Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait iki tankeri seyir füzeleriyle hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Trump, operasyonların süreceğini açıklarken, anlaşma ihtimalinin ise halen masada olduğunu söyledi.

ABD ile İran arasında devam eden savaşta çatışmalar üçüncü gecesinde daha da şiddetlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyururken, İran da Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki tankeri hedef aldı.

CENTCOM: ÜÇÜNCÜ GECE HAVA SALDIRILARI BAŞLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilerek, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.

İRAN BASINI: PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ordusunun İran'a yönelik hava saldırılarını başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlamalar meydana geldi.

Öte yandan Buşehr eyaletinde de patlamaların yaşandığı belirtilirken, Hürmüzgan Valiliği saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

TRUMP: BU GECE DE YARIN DA ÇOK SERT VURACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Hugh Hewitt'in podcast programına katılarak İran'a yönelik operasyonların süreceğini söyledi.

"Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız." diyen Trump, İran'ın buna karşılık verecek kapasitesinin bulunmadığını savundu.

Trump, "Bunu engellemek için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey yok. Büyük laflar etmekten başka yapabilecekleri bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Bu insanlar çılgın. Her şeyi kazandığımız bir anlaşmamız vardı ama onlar anlaşmaları bozuyorlar. Onlar için anlaşmalar bozulmak üzere yapılır. Son derece güvenilmez insanlar." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silah edinmesi halinde bunu "bir gün içinde kullanacağını" öne sürerek, "Bence biraz kaçıklar. Bence hepsi öyle." ifadelerini kullandı.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK, ANLAŞMA HALEN MÜMKÜN"

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde de İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirten Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek." dedi.

Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uyguladıklarını belirten Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek." ifadelerini kullandı. Buna karşın müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini belirten Trump, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne sürerek, İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdiklerini, hava kuvvetlerinin artık "fiilen var olmadığını", füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin yüzde 92'sini yok ettiklerini iddia etti. ABD Başkanı, İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla saldırıları gerçekleştirdiklerini savundu.

Körfez bölgesindeki faaliyetlere de değinen Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını belirterek, "Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum." dedi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKERLERE FÜZE SALDIRISI

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen BAE'ye ait "Mombasa" ve "Al Bahiyah" isimli iki tankerin, Umman karasuları içinde İran'ın seyir füzesi saldırısına uğradığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda "Mombasa" tankerindeki 1 Hintli mürettebatın hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların 6'sının Hindistan, 2'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu belirtilirken, saldırının ardından tankerlerde çıkan yangınların kontrol altına alındığı ancak gemilerde maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olarak kabul edilen, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden bu küstah saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca BAE'nin İran'ın saldırılarına karşılık verme ve halkı ile egemenliğini koruyacak önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtilerek, bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

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Son Dakika Güncel Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı - Son Dakika

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