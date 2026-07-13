FIFA 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı Hırvatistan Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu.
Son olarak Suudi Arabistan'da Al Fateh'te görev yapan ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirildi.
57 yaşındaki teknik adam, 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı. Bilic, bu dönemde milli takımla 2.15 maç başı puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Hırvatistan'da yeniden Slaven Bilic dönemi - Son Dakika
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