Hırvatistan\'da yeniden Slaven Bilic dönemi

FIFA 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı Hırvatistan Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu.

HIRVATİSTAN'DA BILIC DÖNEMİ

Son olarak Suudi Arabistan'da Al Fateh'te görev yapan ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirildi.

İLK DÖNEMİNDEKİ PERFORMANSI

57 yaşındaki teknik adam, 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı. Bilic, bu dönemde milli takımla 2.15 maç başı puan ortalaması yakaladı.