Kayseri\'de Kardeş Kavgası: Ağabey Öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ağabey hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi üzerinde 2 katlı evin bahçesinde Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ü., pompalı tüfekle ağabeyi Oğuz Ü.'yü vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Oğuz Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ü., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ