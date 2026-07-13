İlk temas kuruldu! Fenerbahçe\'den forvet transferinde büyük ters köşe

Süper Lig devi Fenerbahçe, Mason Greenwood transferiyle gündeme damga vururken, şimdi de santrfor pozisyonu için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, günlerdir adı geçen Serhou Guirassy, Alexander Sörloth ve Ollie Watkins gibi isimleri bir kenara bırakarak farklı bir hedefe odaklandı.

YENİ HEDEF MATETA

Fenerbahçe'nin forvet hattındaki en öncelikli adayı Crystal Palacelı Jean-Philippe Mateta oldu. Kulüp, Fransız golcünün menajeriyle ilk teması kurdu.

19 GOLE KATKI YAPTI

29 yaşındaki Mateta'nın sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon 50 maçta forma giyerek 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.