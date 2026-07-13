Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek - Son Dakika
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Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek

Netflix\'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek
13.07.2026 11:05
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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix'in, canlı yayın yapan tematik kanalları platforma eklemeyi ve farklı dijital servislerin içeriklerini tek çatı altında sunmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmayı amaçlayan yeni stratejinin hayata geçmesi halinde, Netflix'in klasik isteğe bağlı izleme modelinden uzaklaşarak televizyon benzeri bir yayın sistemine geçebileceği belirtiliyor.

Netflix'in klasik isteğe bağlı izleme modelinde önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü. The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre şirket yönetimi, platforma canlı yayın yapan kanallar ekleme seçeneğini değerlendiriyor.

Planlanan sistemde belirli türlerdeki film ve dizilerin, geleneksel televizyon kanallarına benzer şekilde kesintisiz olarak yayınlanabileceği ifade ediliyor. Böylece kullanıcıların içerik seçmek yerine doğrudan açık olan yayını izleyebilmesi hedefleniyor.

AMAÇ KULLANICIYI DAHA UZUN SÜRE PLATFORMDA TUTMAK

Şirket içinde gerçekleştirilen toplantılarda, kullanıcı etkileşiminde yaşandığı belirtilen düşüşün sık sık gündeme geldiği aktarıldı.

Yeni yayın modelinin temel amacının, izleyicilerin platformda geçirdiği süreyi artırmak olduğu kaydedildi. Netflix'in bu sayede yalnızca dizi veya film seçildiğinde kullanılan bir platform olmaktan çıkarak günün her saatinde açık tutulabilecek daha dinamik bir yapıya dönüşebileceği değerlendiriliyor.

ÇOKLU PLATFORM MODELİ MASADA

Netflix yönetiminin değerlendirdiği bir diğer seçeneğin ise farklı dijital platformlara ait içeriklerin Netflix üzerinden sunulması olduğu belirtiliyor.

Sistemin, Apple ve Amazon'un uyguladığı çoklu platform modeline benzer şekilde çalışabileceği ifade ediliyor. Böyle bir adımla kullanıcıların farklı servislerin içeriklerine Netflix uygulaması üzerinden erişebilmesinin önü açılabilir.

CANLI SPOR VE REKLAMLI ABONELİK ADIMLARI GELMİŞTİ

Netflix, son yıllarda geleneksel yayın anlayışının dışına çıkan birçok yeniliği devreye aldı. Şirket reklamlı abonelik paketini hayata geçirirken, canlı spor ve eğlence yayınlarına da ağırlık vermeye başladı.

WWE etkinlikleri ile NFL maçlarının platformda yayınlanması, Netflix'in yalnızca dizi ve film sunan bir servis olmaktan uzaklaşmaya başladığının işaretlerinden biri olarak yorumlandı. Şirket ayrıca farklı dönemlerde abonelik ücretlerinde artışa gitti.

HİSSELERDE VE İZLEYİCİ PAYINDA DÜŞÜŞ

Netflix hisselerinin son bir yılda yüzde 40'tan fazla değer kaybettiği, izleyici payında da gerileme yaşandığı belirtiliyor. Buna karşın şirketin dünya genelinde 325 milyonun üzerinde aboneye sahip olduğu ifade ediliyor.

Bu tablo, Netflix'in kullanıcı ilgisini yeniden artırmak ve platformda geçirilen süreyi yükseltmek için daha kapsamlı bir strateji değişikliğine hazırlandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

TELEVİZYON BENZERİ YAPIYA GEÇEBİLİR

Gündemdeki planların hayata geçirilmesi halinde Netflix, klasik "istediğini seç ve izle" modelinden kısmen uzaklaşarak televizyon benzeri bir yayın yapısına geçebilir.

Canlı kanallar, kesintisiz tematik yayınlar ve farklı servislerin içeriklerini tek uygulamada toplama fikri, platformun çalışma biçimini ve kullanıcıların Netflix'i izleme alışkanlıklarını kökten değiştirebilir.

Televizyon, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Netflix Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek - Son Dakika
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