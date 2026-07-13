İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek - Son Dakika
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İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek

İngiltere\'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek
13.07.2026 22:11
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FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan İngiltere'de, ülke genelinde büyük bir coşku hakim. Dev maçı televizyon ve kafelerde 25 milyon İngiliz taraftarın takip etmesi beklenirken, tarihi bir satış patlaması bekleniyor. İş dünyasında ise 'Perşembe Sabahı' korkusu hakim.

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanan İngiltere’de, tarihi mücadele öncesi hem büyük bir coşku hem de iş dünyasını saran bir endişe hakim. Norveç’i eleyerek yarı finale adını yazdıran İngiltere Milli Takımı, finale çıkmak için sahaya çıkarken, ülke genelinde adeta hayat durma noktasına gelecek.

25 MİLYON KİŞİ EKRAN BAŞINA KİLİTLENECEK

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığı habere göre; Çarşamba akşamı oynanacak dev maç için ülkede adeta seferberlik ilan edilmiş durumda. BBC One'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı evlerinde ve kafelerde yaklaşık 25 milyon İngiliz taraftarın takip etmesi bekleniyor. Kafe işletmecileri tarihi bir satış patlaması beklerken, sokaklarda havai fişek gösterilerinin yapılması öngörülüyor.

İŞ DÜNYASINI ''PERŞEMBE SABAHI'' KORKUSU SARDI

Haberde, ülkedeki bu devasa futbol çılgınlığının işverenleri kara kara düşündürdüğü belirtildi. Çarşamba gecesi geç saatlere kadar sürmesi beklenen kutlamalar veya olası bir mağlubiyetin yaratacağı moral bozukluğu nedeniyle, perşembe günü milyonlarca çalışanın işe uykusuz, yorgun geleceği ya da hiç gelmeyeceği tahmin ediliyor. 

YÜZDE 22'Sİ ÇALIŞANLARINA ESNEK ÇALIŞMA SUNDU

Yapılan araştırmalara göre, ülkedeki şirketlerin ve işverenlerin yalnızca yüzde 22'si bu tarihi maç için çalışanlarına esnek mesai veya esnek çalışma imkanı tanımış durumda. Geri kalan büyük çoğunluk ise perşembe sabahı yaşanabilecek iş gücü kaybı ve verimsizlik endişesiyle maçı bekliyor.

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Son Dakika Dünya Kupası İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek - Son Dakika

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