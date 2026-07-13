Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı

Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararıyla birlikte yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 canlı yayınında parti içi kurultay tartışmalarına ilişkin net açıklamalarda bulundu.

KURULTAYDA ADAY OLACAK MI?

Gazetecilerin kurultayda yeniden genel başkan adayı olup olmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, adaylık süreci için kapıyı açık bıraktı.

Daha önce de kullandığı "Kaptan olarak partiyi güvenli limana götürme" sözlerini yineleyen Kılıçdaroğlu, yapılacak ilk kurultayda kendisinin aday olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Kurultayda aday olan herkes özgürce aday olacak. Benim kurultay adaylığımı şimdiden bir şey söylemeyeyim. O gün geldiğinde bakarız. Ben hiçbir zaman kendim aday olmadım, hiçbir zaman adaylık dilekçesi vermedim. Aday gösterilirsem düşünürüm."

"CHP’NİN SEÇİMLERE GİRMESİNİ ENGELLEYECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

"25-26 Temmuz tarihine kadar kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez" yönündeki iddiaları asılsız bulan Kılıçdaroğlu, hukuki sürecin kontrol altında olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Daha tedbir kararı var. İstanbul’da da tedbir kararı var. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özgür Bey'ler de Yargıtay’daki başvurularını çekerlerse zaten karar kesinleşecek. 'Kurultay Temmuz’a kadar yapılmazsa parti bir daha seçimlere giremez' diyorlar. Ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti’nde CHP’nin seçimlere girmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞVURUSUNU ÇEKERSE KURULTAY NASIL YAPILACAK?

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin Yargıtay'a yaptıkları temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde kurultayın ne kadar sürede tamamlanabileceğine ilişkin takvimi de paylaştı. Sürecin demokratik ve hızlı bir şekilde işletileceğini belirten CHP lideri, "Önce mahallelerden başlanır ve yapılır, en kısa sürede tamamlanır" diyerek örgüt seçimlerinin sıfırdan ve hızla organize edileceğini ifade etti.

Büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı yüz yüze görüşmelere de değinen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının parti içi tartışmalarda alması gereken pozisyonu "Mansur Başkan ile de Vahap Bey ile de Zeydan Bey ile de yüz yüze görüştüm. Görüşmekte bir sorun yok, görüşürsünüz. Eğer CHP’li bir belediye başkanıysa hepsi CHP’nin yanında yer alacak. CHP’nin bir kültürü vardır. Herkes bu kültürü bilecek” sözleriyle ifade etti.