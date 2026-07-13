Haluk Levent bu sözlerle insanları ikna etmişti: Hodri meydan, şerefsizliğimi ilan edeceğim

2017 yılında Haluk Levent tarafından kurulan ve özellikle afet dönemlerindeki yardım faaliyetleriyle tanınan Ahbap Derneği, büyük bir adli soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, dernekteki usulsüzlük iddiaları üzerine geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı.

20 KİŞİ GÖZALTINDA: SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Düzenlenen operasyon kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında Avukat Ece Güner'in de bulunduğu bildirildi.

Şüphelilere yöneltilen ana suçlamalar, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Örgüt üyeliği", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)" olduğu belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR: 990 MİLYON LİRALIK BAHİS

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarında, toplanan yardımların akıbetine dair çarpıcı finansal hareketlilikler gün yüzüne çıktı. İddianameye yansıyan bilgilere göre finansal usulsüzlükler şu şekilde gerçekleşti:

Haluk Levent'in usulsüz para transferleri için çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin de asistanı Yeliz K.'ya ait olduğu iddia edildi.

Ünlü sanatçı tarafından kullanılan bu şahsi hesaplara, dernek kasasından yaklaşık 120 milyon lira para aktarıldığı öne sürüldü.

Soruşturmadaki en çarpıcı iddialardan biri ise 2020-2026 yılları arasını kapsıyor. Bu süreçte Levent'in tam 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu oyunlarda 390 milyon lira para kaybettiği ileri sürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN "DEPREM PARALARI" AÇIKLAMASI

Soruşturmanın en hassas noktasını ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan yardımlar oluşturuyor. Ahbap Derneği'nin o dönem depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolar bağış topladığı belirtilirken, aradan geçen 3 yıla rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının hâlâ tamamlanmadığı vurgulanıyor.

Başsavcılık, bu yardımların akıbetine ilişkin şu resmi açıklamayı paylaştı:

“6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.”

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE: ŞEREFSİZLİĞİMİ İLAN EDECEĞİM

Gözaltı kararı ve ağır iddiaların ardından, Haluk Levent'in yaklaşık 3 yıl önce derneğin şeffaflığıyla ilgili yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Levent, o videoda iddialara karşı çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hodri meydan diyorum. 6 yıldır toplanan paralardan şunu aldık bunu aldık dediğimiz ailelerden biri çıksın 'Hayırsever bize para yollamadı, Haluk Levent gitti parayı yedi' desin. İstifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim."