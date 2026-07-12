Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen uluslararası alanda dikkat çeken başarılara imza atan Ali Koç, bu kez İtalya'da düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda adını zirveye yazdırdı. Matematik ve bilim kategorilerinde rakiplerini geride bırakan Koç, iki dalda da dünya birincisi olarak Türkiye'ye çifte altın madalya kazandırdı.

MATEMATİK VE BİLİMDE DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

Farklı ülkelerden öğrencilerin bilgi düzeyi ve problem çözme becerilerini sergilediği Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda mücadele eden Ali Koç, matematik ve bilim kategorilerindeki üstün performansıyla organizasyonun en başarılı isimlerinden biri oldu. Genç öğrenci, iki kategoride de dünya birinciliğini elde ederek Türkiye'ye iki altın madalya kazandırmanın gururunu yaşadı.

''YAŞA TÜRKİYE!''

Yarışmanın ardından annesine duygularını paylaşan Ali Koç, "Çok sevinçliyim! Yaşa Türkiye!" ifadelerini kullandı. Küçük yaşına rağmen elde ettiği büyük başarı ve bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE DÜNYA BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Ali Koç, uluslararası arenadaki başarısıyla ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda da üstün performans sergileyen başarılı öğrenci, 97 puan alarak altın madalyanın sahibi olmuştu. Bu derecesiyle dünya genelinde ilk yüzde 8'lik dilime giren Ali Koç, hem Türkiye hem de dünya sıralamasında birinciliği elde etmişti. Başarısının ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı tarafından makamında ağırlanan Ali Koç, tebrik edilerek ödüllendirilmiş ve akademik başarısıyla kamuoyunun takdirini toplamıştı.