Türk Bayrağını Yere Atan Şüpheli Gözaltında

Kağıthane'de bir iş yerinin dış cephesinde asılı Türk bayrağını alıp yere atan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında, bir iş yerinin dış cephesinde asılı Türk bayrağını alıp yere atan kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Olayın Kağıthane ilçesinin Yeşilce Mahallesi'nde dün meydana geldiğini belirleyen ekipler, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.
Kağıthane'de gözaltına alınan şüpheli C.B. (51), "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
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