Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu - Son Dakika
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Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

10.07.2026 21:23
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Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun ülkesine dönüş yolculuğu başladı. Dallas Havalimanı'nda ünlü futbolcuya üst araması yapıldı. Arama yapılmasından hoşnut gözükmeyen Portekizli yıldızın arama sırasında verdiği tepkiler gündem oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası’na veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Portekiz Milli Takımı’nda, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun ülkesine dönüş yolculuğu olaylı başladı. 

RONALDO'YA SIKI ARAMA

Turnuvanın ardından ABD'den ayrılmak üzere Dallas Havalimanı’na gelen efsane futbolcu, güvenlik noktasında sıkı bir üst aramasından geçirildi.

ARAMALARDAN HOŞNUT KALMADI

Prosedür gereği yapılan bu detaylı aramadan oldukça rahatsız olan ve hoşnutsuzluğu yüzünden okunan 41 yaşındaki yıldızın, görevlilere verdiği gergin tepkiler kameralara yansıdı. O anlar, kısa sürede sosyal medyada viral olarak dünya gündemine oturdu.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu - Son Dakika
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