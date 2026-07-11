Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınacağı Esenboğa Havalimanı'na eşyalarını teslim almak için personel görevlendirildi ve iki makam aracı gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.
Yurtdışında olduğu öğrenilen ve kararın ardından Ankara'ya geleceğini açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner için ise gözaltına alınacağı Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar kısmına iki makam aracı ve personel yönlendirildi. Görevlilerin Güner'in kişisel eşyalarını teslim almak için gönderildiği öğrenildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler:
1. Mesut AKINCI
2. Bora ÖZEL
3. Mehmet YILDIRIM
4. Ali YALÇIN
5. Songül ULUSAL
6. Ertan DOĞAN
7. Seyfullah YÜZYIL
8. Şenol BULUT
9. Paki KILAVUZ
10. Yavuz İRİŞ
11. Tunç Emre TAŞCIOĞLU
12. Murat BOLAT
13. Alaattin GÜZEL
14. Adnan ŞEN
15. Levent YENAL
16. Koray KURTCU
17. Ayşegül ÜNAL
18. Eren KAPLAN
19. Umut KILIÇASLAN
20. Hakan CEMALOĞLU
21. Remzi BAKA
22. Hasan ALAS
23. Erol BULUT
24. Mehmet ALAS
25. Musatafa Samet DADANDI
26. İnan SEVİLMİŞ
27. Emre DOĞAN
Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık - Son Dakika
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