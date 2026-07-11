Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınacağı Esenboğa Havalimanı'na eşyalarını teslim almak için personel görevlendirildi ve iki makam aracı gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

İKİ MAKAM ARACI VE PERSONEL DIŞ HATLARDA BEKLİYOR

Yurtdışında olduğu öğrenilen ve kararın ardından Ankara'ya geleceğini açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner için ise gözaltına alınacağı Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar kısmına iki makam aracı ve personel yönlendirildi. Görevlilerin Güner'in kişisel eşyalarını teslim almak için gönderildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler:

1. Mesut AKINCI

2. Bora ÖZEL

3. Mehmet YILDIRIM

4. Ali YALÇIN

5. Songül ULUSAL

6. Ertan DOĞAN

7. Seyfullah YÜZYIL

8. Şenol BULUT

9. Paki KILAVUZ

10. Yavuz İRİŞ

11. Tunç Emre TAŞCIOĞLU

12. Murat BOLAT

13. Alaattin GÜZEL

14. Adnan ŞEN

15. Levent YENAL

16. Koray KURTCU

17. Ayşegül ÜNAL

18. Eren KAPLAN

19. Umut KILIÇASLAN

20. Hakan CEMALOĞLU

21. Remzi BAKA

22. Hasan ALAS

23. Erol BULUT

24. Mehmet ALAS

25. Musatafa Samet DADANDI

26. İnan SEVİLMİŞ

27. Emre DOĞAN

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ABB'DEN DE BİR İSİM VAR

Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.