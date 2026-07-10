Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti
10.07.2026 23:06
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Henüz 5 yaşındayken yakalandığı çocuk felci nedeniyle ömrünün 73 yılını "demir akciğer" adı verilen devasa bir metal silindirin içinde geçiren Martha Ann Lillard, 78 yaşında hayata veda etti. Modern solunum cihazlarının ciğerlerine yetmemesi nedeniyle 1940'lardan kalma bu mekanik teknolojiye ömrü boyunca bağımlı kalan Lillard, kendisini hayatta tutan tarihi cihazın arızalanması ve dünyada bunu tamir edebilecek hiçbir uzmanın kalmaması sonucu yaşamını yitirdi.

ABD’de, çocuk felci nedeniyle ömrünün büyük kısmını "demir akciğer" adı verilen devasa solunum cihazında geçiren son hasta Martha Ann Lillard, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Lillard'ın, uzun süren COVID-19 hastalığı ve 1940'lardan kalma mekanik cihazının arızalanması sonucu, tamir edecek kimse bulunamadığı için hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

AŞIDAN SADECE İKİ YIL ÖNCE YAKALANDI

Martha Ann Lillard, ABD'de çocuk felcini tarihe gömen aşının geliştirilmesinden sadece iki yıl önce, 1953 yılında henüz 5 yaşındayken bu ölümcül virüse yakalandı. Hastalık nedeniyle bilincini kaybeden, kolları ve bacakları felç olan Lillard, dönemin en yaygın tedavi yöntemi olan ve tüm vücudu vakumlayarak akciğerlerin hava almasını sağlayan demir akciğer cihazına yerleştirildi.

Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

MODERN CİHAZLAR ÇARE OLMADI

Zamanla azmi sayesinde yeniden yürümeyi başaran ancak sağ kolu felçli kalan Lillard’ın akciğer kapasitesi %25’te kaldı. Diğer çocuk felci hastaları yıllar içinde geliştirilen modern solunum cihazlarına geçiş yaparken, Lillard denediği hiçbir modern teknolojinin kendisine demir akciğer kadar etkili bir solunum desteği sağlayamadığını belirterek bu tarihi cihazı kullanmaya devam etti.

Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

UZUN COVID VE ARIZALANAN CİHAZ SONU OLDU

Yaşamının son dönemlerinde çocuk felci sonrası sendromuyla mücadele eden Lillard, üst üste iki kez COVID-19'a yakalandı. Uzun süreli COVID nedeniyle durumu ağırlaşan ve günün 24 saatini cihazın içinde geçirmek zorunda kalan yaşlı kadının 1940'lardan kalma cihazı arızalandı. Parçalarının bulunması neredeyse imkansız olan ve günümüzde tamir edecek uzmanı kalmayan cihazın işlevini yitirmesi sonucu Lillard, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. Lillard'ın vefatıyla birlikte, tıp tarihinin bir dönemi de resmen kapanmış oldu.

Sağlık, Çocuk, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Çocuk felci Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

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