Son Dakika Aşı Haberleri

15:00 THY, evcil hayvanlar için aşı karnesi zorunluluğunu kaldırdı DEPREM bölgesinden tahliye için uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) evcil hayvanlarıyla uçağa binmek isteyen depremzedelerden aşı karnesi isteme zorunluluğunu kaldırdıKahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi...

12:31 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, depremden etkilenen Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile koordinasyon içinde Devlet Malzeme Ofisi'miz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz.

13:42 Erciş'te vatandaşlar kar altında kan vermek için sıraya girdi Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar, yoğun kara rağmen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan aşı bağış aracının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

16:10 Kılıçdaroğlu: "'siyasete Girerken Sadece Yüzüğüm Vardı, Şimdi Gökdelenlerim Var'... Olmaz. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Efendim, siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim' var... Olmaz. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Yüce Yaradan ne diyor, ‘Her türlü günahla gelin affederim ama kul hakkı ile karşıma gelmeyin’” diye konuştu.

16:10 Kılıçdaroğlu: "'siyasete Girerken Sadece Yüzüğüm Vardı, Şimdi Gökdelenlerim Var'... Olmaz. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Efendim, siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim' var... Olmaz. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Yüce Yaradan ne diyor, ‘Her türlü günahla gelin affederim ama kul hakkı ile karşıma gelmeyin’” diye konuştu.

10:46 İsviçreli diplomat, kaybolan kedisine çiple kavuştu İsviçreli diplomat, kaybolan kedisine çiple kavuştuİSVİÇRELİ diplomat Martine Berset, Ankara'da görev yaptığı sırada sahiplenip, çip taktırdığı kedisi 'Erin' kaybolunca ülkesine döndü.

10:46 İsviçreli diplomat, kaybolan kedisine çiple kavuştu İSVİÇRELİ diplomat Martine Berset, Ankara'da görev yaptığı sırada sahiplenip, çip taktırdığı kedisi 'Erin' kaybolunca ülkesine döndü.

15:54 Avustralya Virüs Taşıyan Sivrisinekler Nedeniyle Alarmda SİDNEY, 4 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti (NSW) Cuma günü, Murray Valley ensefalit (MVE) virüsünün tespitlerinin arttığı konusunda uyarıda bulunurken, insanlara kendilerini sivrisinek ısırıklarına karşı korumaları çağrısı yaptı.

14:46 Ziraat Mühendisi Ahmet Tekeş: "Fidan ve meyve ağaçları dikimi için en uygun dönem Kasım ve Mart ayları" Ziraat Mühendisi Ahmet Tekeş: "Fidan ve meyve ağaçları dikimi için en uygun dönem Kasım ve Mart ayları" Fidan dikme mevsiminin gelişiyle Batman'da fidan ve süs çiçeği satışı yapılan yerlerde hareketlilik yaşanıyor.

12:02 Radyoterapide "nokta atış"la küçük hacimli kanserlerde tümör tamamen yok edilebiliyor Cerrahi müdahale yapılması mümkün olmayan erken evre akciğer kanseri başta olmak üzere prostat kanseri ve benzeri bazı küçük hacimli kanserlerde "nokta atış" tekniğiyle tümörlü alanın tamamen yok edilebildiği belirtildi.

13:11 Lale Karabıyık: "Türkiye'nin En Başarılı Gençleri Şu Anda İşsiz, Geleceklerinden Kaygı Duyuyor" CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilen Yükseköğretim Kanun Teklifi’yle ilgili “Türkiye'nin en başarılı gençleri üniversitelerden seçildi, bu gençler eğitildi; şimdi bir kısmı mezun, işsiz, hiçbir üniversitenin kadrosuna yerleşememiş durumda; bir kısmı ise eğitimine devam ediyor, kendilerine ‘en az asgari ücret kadar burs’ denildiği hâlde 3 bin 825 lira burs alıyorlar. Üniversitede araştırma görevlilerinin yaptığı her işi yapan; ancak özlük hakları olmayan, Türkiye'nin geleceği için kıymetli bu gençlerin gelecek kaygıları, süreç içerisinde artarak devam ediyor” dedi.

11:09 Ateş Kara: Strep A erken tedavi edilmezse ölüm oranı yüksek SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Eğer erken dönemde tedavi yapılmazsa Strep A'nın neden olduğu enfeksiyonlarda yüzde 20 ile yüzde 40'a kadar kayıplar olabiliyor.

10:09 Çiçek hastalığından 150 tanesi telef olmuştu: Karantinaya alınan 12 bin küçükbaş hayvan aşılanıyor Çiçek hastalığından 150 tanesi telef olmuştu: Karantinaya alınan 12 bin küçükbaş hayvan aşılanıyor Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı bir köyde, çiçek hastalığı sebebiyle 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

10:07 EMİR METE'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KÖPEK BİR DAHA SAHİPLENDİRİLMEYECEK VAN'ın İpekyolu ilçesinde Emir Mete Durna'nın (10) ölümüne neden olan Alman kurdu kırması köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tutuluyor.

20:40 Almanya Başbakanı Scholz, BioNTech'i ziyaret etti BioNTech ile İngiltere hükümeti kanser için mRNA bazlı aşı ortaklığını duyurmasının ardından bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech'i ziyaret etti.

19:26 Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC), küresel arz sıkıntısından ötürü kıta ülkelerinin yeterli kolera aşısına erişmekte zorluk yaşadığını söyledi.

16:37 "Avuç içi döküntüler el, ayak ve ağız hastalığının habercisi olabilir" El, ayak ve ağız hastalığının mevsimsel olarak epidemilerle yayıldığını ve sıklıkla çocukları etkilediğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Ahmadova, "Hastalık hava, damlacık, tükürük, temas ve dışkı ile bulaşır.

11:06 Yıllar sonra görülen kızamığa "aşı tereddüdü" yol açıyor Uzmanlar, son yıllarda artan aşı karşıtlığı ve tereddüdü nedeniyle kızamık vakalarının yeniden görülmeye başlandığını ancak bir salgın etkisi yaratmasının beklenmediğini belirterek, kızamığa karşı yüzde 99 oranında koruyuculuk sağlayan aşının yaptırılmasının önemini vurguladı.

10:52 Günde 7 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Feride Mimaroğlu, rahim ağzı kanserinin, Türkiye'de 15 ila 44 yaş arası kadınlarda görülen ilk 5 kanserden biri olduğunu belirterek, "Her gün yaklaşık 7 kadın rahim ağzı kanseri tanısı alırken, 3 kadın bu...

10:44 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Şubat 2023 Yıllar sonra görülen kızamığa "aşı tereddüdü" yol açıyorİÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş: "Son birkaç yılda, pandeminin de etkisiyle aşı tereddüdü olan insanların sayısında artış oldu.

09:44 AYRILDIĞI SEVGİLİSİNDE KALAN 'TARÇIN' İÇİN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI İZMİR'de yaşayan Selma Karul (61), Golden melezi 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli köpeğini ayrıldıktan sonra kendisine vermediği iddiasıyla eskiden birlikte yaşadığı Oktay O.'ya (77) dava açtı.

22:46 Avusturya'da tüm Kovid-19 tedbirleri 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacak Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Kovid-19 salgını kapsamında alınan çeşitli tedbir ve yürürlükteki uygulamaların, kademeli olarak 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacağını ve salgın öncesine dönüleceğini söyledi.

22:46 Avusturya'da tüm Kovid-19 tedbirleri 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacak Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Kovid-19 salgını kapsamında alınan çeşitli tedbir ve yürürlükteki uygulamaların, kademeli olarak 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacağını ve salgın öncesine dönüleceğini söyledi.

14:10 Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A enfeksiyonunda "24 saat" uyarısı: İşe, okula gitmeyin Halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin duyuruda bulunan Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiğini, bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiğini belirtti. Önleyici bir aşısı olmayan bakteri, Ankara'da 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olmuştu.

14:10 Sağlık Bakanlığı'ndan ölüme neden olan Strep-A enfeksiyonuyla ilgili uyarı: 24'üncü saati tamamlamadan işe, okula veya kreşe gitmeyin Halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin duyuruda bulunan Sağlık Bakanlığı, hastaları uyardı. Bakanlık, hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiğini, bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiğini belirtti. Önleyici bir aşısı olmadığı bilinen bakteri, Ankara'da 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olmuştu.

11:37 PROF. DR. ÇOKUĞRAŞ YILLARDIR GÖRMEDİĞİMİZ KIZAMIK VAKALARI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI PANDEMİ sırasında artan aşı karşıtlığının etkisiyle çocukluk çağı aşılama oranlarının düşmesi ve düzensiz göçle aşı takiplerinin zorlaşması, yıllardır görülmeyen kızamık vakalarının yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

11:07 Gamze Taşcıer'den Bakan Koca'ya Hpv Aşısı Sorusu: "İnsanları Daha Ne Kadar Oyalayacaksınız" CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, HPV aşısının Ulusal Aşı Programı’na alınması yönündeki sözünü hatırlattı. Taşcıer, “İnsanları daha ne kadar oyalayacaksınız? Maksat, 14 Mayıs’tan önce programa alınıp alınmayacağıdır. Çünkü Millet İttifakı olarak taahhüt ediyoruz, iktidara gelir gelmez HPV aşılarını aşı takviminin içerisine alarak geri ödeme sistemine dahil edeceğiz” dedi.

02:56 ABD Temsilciler Meclisinde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi NEW ABD Temsilciler Meclisinde, Kovid-19 salgını üzerine ilan edilen "ulusal acil durumun" derhal sona ermesini öngören "Salgın Bitti" başlıklı yasa tasarısı kabul edildi.

15:08 Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 6-3 7-6 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek 10'uncu kez Avustralya Açık şampiyonu oldu.

14:28 Bigadiç'te küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ücretsiz aşılanacak Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bigadiç Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilçede yetiştirilen hayvanlar ücretsiz aşılanacak.

09:55 Diyetisyen İncioğlu: "Obezite küçümsenecek bir hastalık hali değildir" - Diyetisyen İncioğlu: "Obezite küçümsenecek bir hastalık hali değildir" Bitlis Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Abdullah İncioğlu, obezite hastalığı ve obeziteden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulunarak, "Obezite küçümsenecek...

11:04 Veteriner hekim kediler için "online kan bankası" oluşturdu Sivas'ta kedilerden aldığı kan örneklerini hızlı test kitleriyle gruplarına ayıran veteriner hekim İbrahim Özmen, acil durumlara karşı "online kan bankası" oluşturdu.

17:14 Çin Devlet Başkanı Şi'den Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle bağları güçlendirme mesajı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yeni dönemde Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile bağlarını daha fazla geliştirmeyi istediğini bildirdi.

15:13 Dünyada tedirginliğe yol açan Strep A, Türkiye'de ilk kez can aldı Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı dünya çapında tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de ilk ölüm gerçekleşti. 10 Ocak'ta boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki A.S., ilaç verilerek eve gönderilmesinin ardından gece tekrar rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak 11 Ocak günü doğum gününde hayatını kaybetti.

16:08 ERÜ Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ERAGEM) bina inşaatında incelemelerde bulundu.

15:13 Aras, doğum gününde Strep A'dan öldü Aras, doğum gününde Strep A'dan öldü DÜNYADA sık görülen Türkiye'de de çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisi, Ankara'da can aldı.

10:21 Rahim ağzı kanserine karşı en büyük silah 'aşı' Rahim ağzı kanserine karşı en büyük silah 'aşı' Dr. Tuğçe Demir: "Hem kız hem erkek çocuklara HPV aşısı yapılmalı" "45 yaşına kadar her kadın HPV aşı olmalı"KAYSERİ Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

15:27 'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı 'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin Aker: "Rahim ağzı kanserinde yıllık 600 bin vakanın yarısı ölümle sonuçlanıyor" Kayseri Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.

11:56 Ege Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 DNA aşısında insan deneyi aşamasına gelindi Ege Üniversitesindeki (EÜ) bilim insanlarının Kovid-19'a karşı geliştirdiği DNA aşısı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yürütülen deneylerde transgenik farelerde yüzde 100 koruma sağladı.

11:56 Ege Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 DNA aşısında insan deneyi aşamasına gelindi Ege Üniversitesindeki (EÜ) bilim insanlarının Kovid-19'a karşı geliştirdiği DNA aşısı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yürütülen deneylerde transgenik farelerde yüzde 100 koruma sağladı.

04:06 İngiltere'de vergi kaçırmaya çalışmakla suçlanan Muhafazakar Parti'nin üst düzey yetkilisi Nadhim Zahawi'nin ceza ödediği ortaya çıktı İngiltere'de vergi kaçırmaya çalışmakla suçlanan iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üst düzey yetkililerinden Nadhim Zahawi'nin, geçen yıl hatasını kabul edip vergi dairesine ceza ödediği ortaya çıktı.

13:31 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ağaçlara Kış Bakımı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde ağaçların bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor.

23:46 TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli Kayseri'de ödül aldı TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Tecrübeye sahip ülkeler 1 yıl gibi bir süreçte pandemiye karşı aşı ürettiler.