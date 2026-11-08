Deyrizor'da iki çocukta çocuk felci virüsü saptandı, DSÖ aşılamayı hızlandırdı - Son Dakika
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Deyrizor'da iki çocukta çocuk felci virüsü saptandı, DSÖ aşılamayı hızlandırdı

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Suriye Sağlık Bakanlığı, Deyrizor'un Meyadin bölgesinde iki çocukta çocuk felci virüsü tespit edilmesinin ardından DSÖ koordinasyonunda acil müdahalelerin başlatıldığını ve aşılamanın hızlandırıldığını duyurdu. İlk kampanyada 5 yaş altı 34 binden fazla çocuk aşılandı.

ŞAM (AA) – Suriye Sağlık Bakanlığı, Deyrizor'da iki çocukta çocuk felci virüsünün tespit edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda sahada acil müdahalelerin başlatıldığını ve aşılama kampanyalarının hızlandırıldığını duyurdu.

Deyrizor'da vakaların tespit edilmesinin ardından başkent Şam'da, Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali, DSÖ Suriye Temsilcisi Caroline Clarinval ve UNICEF Suriye Temsilcisi Meritxell Relano Arana'nın katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanı Ali, yapılan testler sonucunda Deyrizor'un Meyadin bölgesinde iki çocukta çocuk felci virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Suriyeli çocukların korunmasının en temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Ali, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sahada çalışmalarına derhal başladı. Yüksek riskli bölgeler tespit edilerek daha önce hiç aşılanmamış çocuklara ulaşmak amacıyla gerekli müdahalelere geçildi. İlk kampanya kapsamında, aralarında daha önce hiç aşılanmamış çocukların da bulunduğu 5 yaş altı 34 binden fazla çocuk aşılandı."

Halka "eksik aşılarını tamamlamaları ve sağlık ekipleriyle işbirliği yapmaları" çağrısında bulunan Ali, aşıların güvenli, etkili ve dünya genelinde kullanılan nitelikte olduğunu vurguladı.

Ali, bakanlık tarafından aşılama yapılacağı duyurulan bölgelerdeki ailelerden çocuklarını en yakın sağlık merkezine götürmelerini istedi.

Şüpheli vakaların takibinin sürdüğünü ve gerekli saha incelemelerinin yapıldığını belirten Ali, müdahalelerin kapsamının elde edilen verilere göre güncellendiğini, sağlık ekiplerinin en çok ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirildiğini ifade etti.

DSÖ Suriye Temsilcisi Caroline Clarinval de durumu sahada değerlendirmek ve müdahaleleri mevcut koşullara uygun hale getirmek için Sağlık Bakanlığı ile omuz omuza çalıştıklarını belirtti.

Clarinval, iki vakanın tespit edilmesinin hemen ardından başlatılan aşılama çalışmalarının daha da güçlendirileceğini ifade etti.

UNICEF Suriye Temsilcisi Meritxell Relano Arana ise Deyrizor'da çocuk felci virüsünün tespit edilmesinin, bağışıklamanın güçlendirilmesinin ve hayat kurtaran aşıların her çocuğa ulaştırılmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Öte yandan AA muhabirinin "DSÖ'nün müdahale planına, durumun boyutuna ve hastalığın nasıl kontrol altına alınacağına" ilişkin sorusunu yanıtlayan Clarinval, 14 yıllık savaşın Suriye halkı ve sağlık sistemi üzerinde derin izler bıraktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve sahadaki sağlık çalışanlarının halka nitelikli sağlık hizmeti sunmak için her gün çaba gösterdiklerini??????? ifade etti.

DSÖ'nün temel görevlerinden birinin teknik uzmanlık sağlamak olduğunu vurgulayan Clarinval, vakaların tespitini kolaylaştırmak, numunelerin taşınmasını sağlamak ve sahadaki durumu, etkilenen kişi sayısını, temaslıları ve vakaların konumlarını netleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığına destek verdiklerini kaydetti.

Sahadaki durumun boyutunu anlamanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Clarinval, kararlarını sahadan elde ettikleri verilere dayandırdıklarını ve bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNICEF'in desteğiyle salgını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla "mikro planlama" sürecini başlattıklarını belirtti.

Salgını durdurmanın en temel yolunun bağışıklama olduğunu kaydeden Clarinval, çocukların hızla aşılanması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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