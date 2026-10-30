Sağlık Bakanlığının Annelik Yolculuğu uygulaması 5 yaşa kadar takibi kapsayacak

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasının kapsamı, çocukların gelişim ve sağlık süreçlerinin 5 yaşına kadar takip edilebilmesi amacıyla genişletildi.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda tanıtılan uygulama, daha önce gebelik döneminden 2 yaşına kadar olan süreci kapsıyordu.

Uygulamaya çocukların nörogelişimsel takibi, beslenmesi ve aşılanmasına ilişkin içeriklerin de entegre edilmesi hedefleniyor.

Projeyle ebeveynlerin çocuk gelişimi ve sağlık takibine ilişkin güvenilir bilgilere erişiminin kolaylaştırılması ve olası gelişimsel risklerin erken dönemde fark edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 5 milyon çocuğun ebeveynlerini ve bakım verenlerini de kapsayan uygulamanın daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının ilgili genel müdürlükleri ve TÜSEB işbirliğinde yürütülen projede bilimsel içeriklerin geliştirilmesi, yazılım ve kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi, pilot uygulamalar, kullanıcı geri bildirimleri ve etki değerlendirmesi çalışmaları yer alıyor.

Yeni modüller, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde kullanıma sunulacak

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü (TAÇESE) Başkanı Şirin Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annelik Yolculuğu" uygulamasının gebelikten çocukların 2 yaşına kadarki süreçte annelere rehberlik ettiğini söyledi.

Enstitünün "Sağlıklı anne, sağlıklı çocuklar, sağlıklı nesiller, sağlıkla Türkiye" mottosu doğrultusunda uygulamanın kapsamını 5 yaşına kadar genişlettiklerini belirten Güven, çocukların gelişim aşamalarına yönelik içeriklerin yanı sıra aşılama, beslenme ve ebeveyn desteği gibi koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin de güncel bilimsel veriler ışığında uygulamaya eklendiğini ifade etti.

Güven, yeni modüllerin 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde annelerin ve anne adaylarının kullanımına sunulacağını duyurdu.

"Anneler, çocuklarının gelişimini 5 yaşına kadar takip edebilecek"

TAÇESE araştırmacısı Dr. Sabanur Çavdar da uygulamanın 0-5 yaş çocuk gelişimi içerikleriyle genişletilmesi projesinin yürütücülüğünü üstlendiğini dile getirdi.

Uygulamanın kamu kaynaklarıyla geliştirildiğini ve ücretsiz olduğunu belirten Çavdar, App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen uygulamanın Mayıs 2025'ten bu yana on binlerce anne tarafından kullanıldığını söyledi.

Çavdar, mevcut kullanıcıların yeni modüllere 20 Kasım'da yapılacak güncellemeyle erişebileceklerini, bunun için ayrıca işlem yapmalarına gerek olmayacağını dile getirdi.

Uygulamanın geliştirilmesinde farklı disiplinlerden uzmanlarla çalıştıklarını anlatan Çavdar, içeriklerin bilimsel kanıtlara dayalı hazırlandığını, tasarımın da annelerden alınan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirildiğini ifade etti.

Uygulamanın 20 Kasım'da annelerin yanı sıra babaların ve bakım veren tüm bireylerin kullanımına açılacağı bilgisini veren Çavdar, şunları kaydetti:

"Uygulama, bu zamana kadar gebelik ve 0-2 yaş içeriğini içeriyordu. Bundan sonra anneler, 5 yaşa kadar çocuklarının gelişimini takip edebilecek. Çok yönlü olarak gelişimini takip edebilecek, kanıta dayalı bilgilere ulaşacaklar. Bunun dışında aşılarını, izlemlerini, sağlık izlemlerini takip edebilecekler. E-Nabız entegrasyonu olduğu için kendilerine hatırlatmalar da gidecek. Çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirmeleri için anneleri ve bakım verenleri destekleyen bir mobil uygulama hayata geçmiş olacak. Pozitif ebeveynlik kapsamında çocuklarıyla iletişim kurabilmeleri, doğru oyunlar oynayabilmeleri ve çocuklarının sağlıklı büyüyebilmesi için destek sağlanacak. Ayrıca gelişimsel sorunların çok erken tanımlanması ve erken başvuruya yönlendirme sağlanacak."