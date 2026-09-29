Şırnak\'ta veteriner ekipleri Bahçelievler, Şehrinuh\'ta hayvanları aşılayıp küpeliyor

Şırnak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla yürütülen aşılama ve küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde hayvanları tek tek kontrol ederek gerekli sağlık uygulamalarını gerçekleştiriyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, merkez ilçeye bağlı Bahçelievler ve Şehrinuh mahallelerinde yürüttükleri çalışmalarda hayvanları sağlık kontrolünden geçiriyor. Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda hayvanların genel sağlık durumları kontrol edilirken, ihtiyaç duyulan hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme işlemleri de yapılıyor. Küpeleme çalışmalarıyla hayvanların kimliklendirilerek kayıt sistemine dahil edilmesi ve hayvan hareketlerinin daha etkin şekilde takip edilmesi hedefleniyor. Veteriner ekipleri tarafından yürütülen kontrollerin, hayvan hastalıklarının erken tespit edilmesi ve yayılmasının önlenmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde hayvan sağlığının korunmasına yönelik aşılama, küpeleme ve kontrol çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.