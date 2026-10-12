Van Edremit'te Hasan Yurtbay, tek ağaçta yeşil ve kırmızı elma yetiştirdi - Son Dakika
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Van Edremit'te Hasan Yurtbay, tek ağaçta yeşil ve kırmızı elma yetiştirdi

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Van Edremit\'te Hasan Yurtbay, tek ağaçta yeşil ve kırmızı elma yetiştirdi
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Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Yurtbay, 15 yıl önce diktiği Amasya türü elma ağaçlarına Arjantin türü aşılayarak tek ağaçta yeşil ve kırmızı elma elde etti. Aşı tutunca bölgede örnek gösterilen Yurtbay, ilerleyen yaşına rağmen topraktan kopmadığını belirtti.

Van'ın Edremit ilçesinde 5 dönümlük çorak araziyi yıllar süren çabasıyla meyve bahçesine dönüştüren 75 yaşındaki Hasan Yurtbay, tek ağaçta iki farklı renkte elma yetiştirmeyi başardı.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki çiftçi Hasan Yurtbay, toprağı işleyerek kurduğu 5 dönümlük bahçesinde üretim yapmayı sürdürüyor. 15 yıl önce diktiği Amasya türü elma ağaçlarına Arjantin türü elma aşılayan Yurtbay, vazgeçmeyerek sürdürdüğü bakım ve üretim çalışmaları neticesinde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Yaptığı aşıların tutmasıyla birlikte aynı ağaç dalında hem yeşil hem de kırmızı renkte elma yetişti. Çorak arazide kurduğu bahçeyle bölgede örnek gösterilen Yurtbay, tek ağaçtan iki ayrı tür ve renkte meyve almanın gururunu yaşıyor. Aşılama sürecindeki ısrarının sonucunu aldığını belirten Hasan Yurtbay, ilerleyen yaşına rağmen topraktan kopmadığını, emeğiyle üretime kazandırdığı bahçesinde iki farklı elma türünü bir arada yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İHA muhabirine konuşan Hasan Yurtbay, bölgeye ilk geldiklerinde arazinin tamamen düz ve verimsiz olduğunu belirtti. Yurtbay, "Biz buraya ilk gelirken düz bir topraktı. Öyle ki dişini temizleyecek bir çöp dahi bulamazdın. 1976 yılında buraya gelip yerleştik. Önce evlerimizi yaptık, daha sonra tane tane ağaçları diktik. 1991'de yukarıdaki bahçeyi kurduk. 1998'de ise şu an içinde bulunduğumuz bu bahçeyi kurduk" dedi.

"Ağacın bir dalı kırmızı, bir dalı da yeşil elma oldu"

Diğer köylülerin bahçelerinde gördüğü farklı elma türlerini kendi bahçesinde de yetiştirmek istediğini dile getiren Yurtbay, aşı çalışmalarıyla aynı ağaçta iki farklı renkte elma elde ettiğini ifade ederek, "Bu ithal elmaları yarı kırmızı, yarı yeşil şekilde düşündük. Daha sonra aşılarını yaptırdık. Aşı sonrası ağacın bir dalı kırmızı, bir dalı da yeşil Arjantin türü elma oldu. Bir işi yapmak istersen olur. Hareket edersen Cenab-ı Allah da bereket verir" diye konuştu.

Ailesinin geçmişine ilişkin de bilgi veren Yurtbay, dedelerinin Van'ın Başkale ilçesinden bölgeye geldiğini, babasının ise Irak'a gittikten sonra yeniden buraya yerleştiğini söyledi. Yurtbay, bölgenin 1915 yılında Cihan Devleti Osmanlı ordusunun müdahalesiyle Ermeni işgalinden kurtarıldığını ve ailesinin o dönemden bu yana burada yaşadığını kaydetti.

Kaynak: İHA
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