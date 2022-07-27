Son Dakika Amasya Haberleri

20:02 Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

12:53 Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Modern Pentatlon U17-U19 Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ege Önder'i ve Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda 3.'lük elde eden Duru Emine Karak'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

10:28 Amasya'da evlenmek istediği kadını vuran kişi intihar etti Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik intihar etti.

19:27 Taşova Çambükü Köylülerinden Kaymakamlık Önünde "Muhtarıma Dokunma" Eylemi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köylüleri, meralarının OSB olmasını istemeyen muhtar ve ihtiyar heyetinin görevden alınmasına tepki gösterdi. Köylüler bugün Taşova Kaymakamlığı'nın önünde ‘Muhtarıma Dokunma’ temalı basın açıklaması yaptı. Çambükü’nün görevden alınan muhtarı İlyas Celep, “Çambükü merasını hazineye çevirmeleri… İtirazlar ettik bir şey çıkaramadık. Sayın Valimizin yanına gittik bir şey çıkaramadık. En son aşamaya gelinen yer köy tüzel kişiliğine ait olan mezarlığımızın olduğu yer ve buna imza atacaksın diye bizi zorladılar. Ben kesinlikle buraya imza atmıyorum dedim. Ondan sonra da başımıza gelenler bunlar bizim” dedi.

17:21 Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

16:35 Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğünce, bin kınalı keklik doğaya salındı.

15:49 Gümüşhacıköy'de biçerdöver kontrolleri devam ediyor Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hububat hasadı için biçerdöverlerin tarlalara girmeye başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından dane kaybını en aza indirmek amacıyla kontroller yapılıyor.

11:21 Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde 2 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek.

08:15 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

16:33 Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi Amasya'da jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.

11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı Amasya'nın Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'luk zam, halaylarla kutlandı. Maaşları asgari 8 bin liraya yükselen mesai arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Şu anda bölgede bu maaşı ödeyen örnek belediyelerden biriyiz. Rabb'imize şükürler olsun" dedi.

09:55 Hiç vaka görülmeyen köye nazar değdi! İlk vaka muhtar oldu Koronavirüs salgının başından itibaren sıkı tedbirler alan ve hiç vaka görülmeyen 'mavi köy' olarak bilinen Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde, ilk vaka görüldü.

09:35 Türkiye'nin bedensel engelli tek tekvando hakemi Bedensel engelli milli tekvandocu Ayşe Dudu Karatay, aktif spor hayatını sürdürmenin yanı sıra Türkiye'nin bedensel engelli tek tekvando hakemi olarak dikkat çekiyor.

16:49 Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

16:41 Büyükşehir spor kulübü sporcuları, Van, Hatay ve Amasya'da farklı kategorilerde dereceler aldı Gaziantep Büyükşehir sporcuları, Van'da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası, Hatay'da yapılan Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda farklı kilolardaki kategorilerde dereceler alarak Gazi şehre gurur yaşattı.

15:19 MMO Başkanı Gürkan: "Pandemide 5 mühendis üyemiz görevi başında hayatını kaybetti" Makine Mühendisleri Odası(MMO) Başkanı Kadir Gürkan, "Pandemi sürecinde gerek tedarik zincirinin aksamaması gerekse mühendislik hizmetlerinin devam edebilmesi için, 5 makine mühendisi üyemiz görevleri başında hayatlarını kaybetti" dedi.

12:49 MHP'li Yalçın'dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın kaldığı yerden devam edeceğini, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının düzenlenmeye başlanacağını açıkladı.

12:18 Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na katılan Derincespor Kulübü sporcularından Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü oldu.

11:57 MHP, "Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarına 29 Temmuz'da devam edecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın, 29 Temmuz Cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde düzenleneceğini bildirdi.

11:38 Samsun'daki araç sayısı 1 ayda 1675 adet arttı SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) verilerine göre Samsun'da mayıs ayında 405 bin 599 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı itibarıyla 1675 adet artarak 407 bin 274 oldu.

20:11 Mhp, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Açık Hava Toplantılarına Başlıyor MHP, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” Temalı Açık Hava Toplantılarının ilkinin 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacağını, “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının da 29 Temmuz’dan itibaren devam edeceğini açıkladı.

19:24 Cami kubbesinde mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı Amasya'nın Taşova ilçesinde bir caminin kubbesine yaptığı yuvada mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

18:11 Adana'ya orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 12 arazöz görevlendirildi Orman Genel Müdürlüğünce, olası orman yangınlarında kullanılmak üzere Adana'ya 12 arazöz daha tahsis edildi.

14:58 Düzceli sporcular Amasya'dan madalyalarla dönecek Düzceli sporcular, Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda başarıya imza attı.

14:23 Trap yarışlarında ödüller sahiplerini buldu Çorum Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği trap yarışlarının 7'si gerçekleştirildi.

13:41 Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

12:51 Hokeyde Muğla karması şampiyon Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.

11:32 Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.

09:23 Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor Amasya'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Yunus Emre Ceylan yaz tatilinde öğrencileriyle okul bahçesinde atıl haldeki 500 metrekarelik bölümde sebze yetiştirmeye başladı.

13:49 "Biz Anadoluyuz" ekibi Boraboy Gölü'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Düzce'den Amasya'ya gelen üniversite öğrencileri Boraboy Gölü'nü ziyaret etti.

11:05 Amasya Çambükü Köylüleri, Osb'ye İsyan Etti: "Düşün Artık Yakamızdan Ya" Amasya’nın Taşova ilçesinde bağlı 142 nüfuslu Çambükü köyünde yaşayan vatandaşlar; Bakanlık onayıyla kurulacak olan Taşova Organize Sanayi Bölgesi’ne hayvanların otlatılacağı araziler azalacağı gerekçesiyle tepki gösteriyor. Arazinin devrine imza atmadığı için köy muhtarının kaymakamlık tarafından görevden alınması köylüler tarafından kaymakamlık önünde protesto edildi. Bir vatandaş "düşün artık yakamızdan ya" diyerek üzerindeki tişörtü yırttı.

10:13 Haftanın tarihine bakış Milli Savunma Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kuruldu.

16:43 Dodurgalı sporcu Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ikinci oldu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcularından İklim Metin, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu.

12:03 Bakan Varank, Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni'nde konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarihi Erzurum Kongresi'nde söylenenleri bugün de tekrar ettiklerini belirterek, "Biz doğu illerimizde Türk siyasi varlığını ve hakimiyetini asla bırakmayacağız.

09:26 Amasya'daki feci kazalar kamerada Amasya'da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar polis kameralarına yansıdı.

17:41 Amasya Merzifon Havalimanı'nda genişletme çalışmaları sürüyor Amasya Merzifon Havalimanı'nda sürdürülen yenileme ve genişletme çalışmalarının eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

16:50 Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi Orman Genel Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde almış olduğu tedbirler kapsamında Adana'ya, 12 arazöz ve 60 personel sevk etti.

14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa Zingat.com'un yılın ilk yarısında "ülke çapında en çok kiralık konut araması yapılan bölgeler" verilerine göre, İstanbul'un Esenler ilçesi ilk sırada yer alırken, Esenler'i Çayırova ve Fatsa izledi. İl bazındaysa sırasıyla İstanbul, Trabzon, Aksaray, Kocaeli ve Eskişehir'deki kiralık dairelere talep gösteriliyor.

14:40 Namağlup Türkiye şampiyonu Azra'nın sevinç gözyaşları Amasya'da düzenlenen Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 36 kiloda mücadele eden Amasya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Azra Sağıroğlu Türkiye şampiyonu oldu.

12:57 Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve koruması altında bulunan gençlerden Recep Can, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel alanda Türkiye 323'üncüsü, Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 6 bin 457'ncisi oldu.

11:23 Vali Okay Memiş "Bağımsızlık meşalemiz Erzurum'da yakıldı" Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

10:18 Tanfer, "Erzurum Kongresi, Milli mücadele yolunda mihenk taşını oluşturmuştur" Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin 103'ncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10:06 Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor Dünyanın en değerli mantarlarından olan trüf, Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında satılıyor. Samsun'un Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalarda eğitimli köpeklerle birlikte yılda yaklaşık 225 kilo trüf mantarı elde edilebilecek.

21:18 Amasya kirazına coğrafi işaret Amasya'nın kendine has aromasıyla iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerinden Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi.

12:15 Şehre alışamayıp köyüne dönen besicinin 550 koyunluk sürüsü oldu Artvinli Halil Yılmaz, 6 yıl önce devlet desteğiyle 30 koyun, 1 koç alarak başladığı besicilikte 550 küçükbaş hayvan sayısına ulaştı.

11:37 AMASYA'DA YILIN İLK BUĞDAY HASADINI VALİ MASATLI YAPTI Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen buğday hasadına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve protokol üyeleri katıldı.

10:04 Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü Geçen yıl yağış azlığına bağlı olağanüstü kurak bir dönem yaşayarak Türkiye'de en kurak kentleri arasında gösterilen Amasya'da kış ve ilkbahardaki yağışlar yüzleri güldürürken bu durum tahıl üretimine de olumlu yansıdı.

08:36 Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

12:39 Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Amasya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil edecek olan Derincespor Kulübü'nün şampiyon tekvandocuları Duru Emin Karak ve Muhammet Çakır'a başarılar diledi.

12:23 Amasya Valisi Masatlı: "Yeni projelerle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz" Amasya'nın Sarılar köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulan basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı.

17:01 Evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı Amasya'nın Merzifon ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

13:31 "Yüzen otel" ile Bodrum'dan Ege adalarına mavi yolculuk Bodrum Cruise Port İskelesi'nden kalkarak Ege adaları seyri yapan beş yıldızlı otel konseptindeki kruvaziyer gemisi, mavi turu tercih eden tatilcileri Ege adalarına götürüyor.

11:06 Samsun'da yabancılara konut satışı azaldı Samsun'da 2022 yılı ilk 6 ayında yabancılara en az konut satışı yapılan ay 'haziran' oldu.