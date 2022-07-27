Son Dakika Amasya Haberleri

- 20:06 Bosna Hersek'te inşaattan düşen ve hayatını kaybeden işçi Amasya'da toprağa verildi
Bosna Hersek'te inşaattan düşerek ölen işçi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde defnedildi.
- 20:02 Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.
- 12:53 Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Modern Pentatlon U17-U19 Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ege Önder'i ve Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda 3.'lük elde eden Duru Emine Karak'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.
- 12:51 Japon turist Merzifon'dan aldığı eşekle adım adım Türkiye'yi gezdi
Japon turist Kotaro Takada, Amasya'nın Merzifon ilçesinden aldığı eşekle çıktığı Türkiye turunu, İzmir'in Torbalı ilçesinde tamamladı.
- 10:28 Amasya'da evlenmek istediği kadını vuran kişi intihar etti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik intihar etti.
- Dün Dün 19:27 Taşova Çambükü Köylülerinden Kaymakamlık Önünde "Muhtarıma Dokunma" Eylemi
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köylüleri, meralarının OSB olmasını istemeyen muhtar ve ihtiyar heyetinin görevden alınmasına tepki gösterdi. Köylüler bugün Taşova Kaymakamlığı'nın önünde ‘Muhtarıma Dokunma’ temalı basın açıklaması yaptı. Çambükü’nün görevden alınan muhtarı İlyas Celep, “Çambükü merasını hazineye çevirmeleri… İtirazlar ettik bir şey çıkaramadık. Sayın Valimizin yanına gittik bir şey çıkaramadık. En son aşamaya gelinen yer köy tüzel kişiliğine ait olan mezarlığımızın olduğu yer ve buna imza atacaksın diye bizi zorladılar. Ben kesinlikle buraya imza atmıyorum dedim. Ondan sonra da başımıza gelenler bunlar bizim” dedi.
- Dün Dün 17:21 Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Dün Dün 16:35 Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğünce, bin kınalı keklik doğaya salındı.
- Dün Dün 15:49 Gümüşhacıköy'de biçerdöver kontrolleri devam ediyor
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hububat hasadı için biçerdöverlerin tarlalara girmeye başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından dane kaybını en aza indirmek amacıyla kontroller yapılıyor.
- Dün Dün 11:21 Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak
Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde 2 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek.
- Dün Dün 08:15 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 27.07.2022 27 Tem 20:37 Amasya'da yaralı bulunan baykuş koruma altına alındı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı bulunan baykuş koruma altına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 16:33 Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi
Amasya'da jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:28 Amasya'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi
Amasya'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
Amasya'nın Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'luk zam, halaylarla kutlandı. Maaşları asgari 8 bin liraya yükselen mesai arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Şu anda bölgede bu maaşı ödeyen örnek belediyelerden biriyiz. Rabb'imize şükürler olsun" dedi.
- 27.07.2022 27 Tem 09:55 Hiç vaka görülmeyen köye nazar değdi! İlk vaka muhtar oldu
Koronavirüs salgının başından itibaren sıkı tedbirler alan ve hiç vaka görülmeyen 'mavi köy' olarak bilinen Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde, ilk vaka görüldü.
- 27.07.2022 27 Tem 09:35 Türkiye'nin bedensel engelli tek tekvando hakemi
Bedensel engelli milli tekvandocu Ayşe Dudu Karatay, aktif spor hayatını sürdürmenin yanı sıra Türkiye'nin bedensel engelli tek tekvando hakemi olarak dikkat çekiyor.
- 26.07.2022 26 Tem 16:49 Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:41 Büyükşehir spor kulübü sporcuları, Van, Hatay ve Amasya'da farklı kategorilerde dereceler aldı
Gaziantep Büyükşehir sporcuları, Van'da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası, Hatay'da yapılan Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda farklı kilolardaki kategorilerde dereceler alarak Gazi şehre gurur yaşattı.
- 26.07.2022 26 Tem 15:19 MMO Başkanı Gürkan: "Pandemide 5 mühendis üyemiz görevi başında hayatını kaybetti"
Makine Mühendisleri Odası(MMO) Başkanı Kadir Gürkan, "Pandemi sürecinde gerek tedarik zincirinin aksamaması gerekse mühendislik hizmetlerinin devam edebilmesi için, 5 makine mühendisi üyemiz görevleri başında hayatlarını kaybetti" dedi.
- 26.07.2022 26 Tem 12:49 MHP'li Yalçın'dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın kaldığı yerden devam edeceğini, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının düzenlenmeye başlanacağını açıkladı.
- 26.07.2022 26 Tem 12:18 Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu
Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na katılan Derincespor Kulübü sporcularından Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü oldu.
- 26.07.2022 26 Tem 11:57 MHP, "Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarına 29 Temmuz'da devam edecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın, 29 Temmuz Cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde düzenleneceğini bildirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:38 Samsun'daki araç sayısı 1 ayda 1675 adet arttı
SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) verilerine göre Samsun'da mayıs ayında 405 bin 599 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı itibarıyla 1675 adet artarak 407 bin 274 oldu.
- 25.07.2022 25 Tem 20:11 Mhp, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Açık Hava Toplantılarına Başlıyor
MHP, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” Temalı Açık Hava Toplantılarının ilkinin 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacağını, “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının da 29 Temmuz’dan itibaren devam edeceğini açıkladı.
- 25.07.2022 25 Tem 19:24 Cami kubbesinde mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir caminin kubbesine yaptığı yuvada mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
- 25.07.2022 25 Tem 18:11 Adana'ya orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 12 arazöz görevlendirildi
Orman Genel Müdürlüğünce, olası orman yangınlarında kullanılmak üzere Adana'ya 12 arazöz daha tahsis edildi.
- 25.07.2022 25 Tem 14:58 Düzceli sporcular Amasya'dan madalyalarla dönecek
Düzceli sporcular, Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda başarıya imza attı.
- 25.07.2022 25 Tem 14:23 Trap yarışlarında ödüller sahiplerini buldu
Çorum Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği trap yarışlarının 7'si gerçekleştirildi.
- 25.07.2022 25 Tem 14:12 MHP, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları düzenleyecek
MHP'nin, 4 Eylül'den itibaren "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları yapacağı bildirildi.
- 25.07.2022 25 Tem 13:41 Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
- 25.07.2022 25 Tem 12:51 Hokeyde Muğla karması şampiyon
Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.
- 25.07.2022 25 Tem 11:32 Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.
- 25.07.2022 25 Tem 10:13 Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
- 25.07.2022 25 Tem 09:56 Amasya'da araç devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı
Amasya'da kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada aynı aileden bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
- 25.07.2022 25 Tem 09:23 Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor
Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor Amasya'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Yunus Emre Ceylan yaz tatilinde öğrencileriyle okul bahçesinde atıl haldeki 500 metrekarelik bölümde sebze yetiştirmeye başladı.
- 24.07.2022 24 Tem 13:49 "Biz Anadoluyuz" ekibi Boraboy Gölü'nde
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Düzce'den Amasya'ya gelen üniversite öğrencileri Boraboy Gölü'nü ziyaret etti.
- 24.07.2022 24 Tem 11:05 Amasya Çambükü Köylüleri, Osb'ye İsyan Etti: "Düşün Artık Yakamızdan Ya"
Amasya’nın Taşova ilçesinde bağlı 142 nüfuslu Çambükü köyünde yaşayan vatandaşlar; Bakanlık onayıyla kurulacak olan Taşova Organize Sanayi Bölgesi’ne hayvanların otlatılacağı araziler azalacağı gerekçesiyle tepki gösteriyor. Arazinin devrine imza atmadığı için köy muhtarının kaymakamlık tarafından görevden alınması köylüler tarafından kaymakamlık önünde protesto edildi. Bir vatandaş "düşün artık yakamızdan ya" diyerek üzerindeki tişörtü yırttı.
- 24.07.2022 24 Tem 10:13 Haftanın tarihine bakış
Milli Savunma Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kuruldu.
- 23.07.2022 23 Tem 16:43 Dodurgalı sporcu Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ikinci oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcularından İklim Metin, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu.
- 23.07.2022 23 Tem 13:47 Bakan Varank: Türk milleti olarak her tökezlediğimizde küllerimizden tekrar doğduk
ERZURUM Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı.
- 23.07.2022 23 Tem 12:03 Bakan Varank, Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni'nde konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarihi Erzurum Kongresi'nde söylenenleri bugün de tekrar ettiklerini belirterek, "Biz doğu illerimizde Türk siyasi varlığını ve hakimiyetini asla bırakmayacağız.
- 23.07.2022 23 Tem 09:26 Amasya'daki feci kazalar kamerada
Amasya'da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar polis kameralarına yansıdı.
- 22.07.2022 22 Tem 17:41 Amasya Merzifon Havalimanı'nda genişletme çalışmaları sürüyor
Amasya Merzifon Havalimanı'nda sürdürülen yenileme ve genişletme çalışmalarının eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor.
- 22.07.2022 22 Tem 17:28 Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy'de mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
- 22.07.2022 22 Tem 16:50 Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi
Orman Genel Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde almış olduğu tedbirler kapsamında Adana'ya, 12 arazöz ve 60 personel sevk etti.
- 22.07.2022 22 Tem 14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
Zingat.com'un yılın ilk yarısında "ülke çapında en çok kiralık konut araması yapılan bölgeler" verilerine göre, İstanbul'un Esenler ilçesi ilk sırada yer alırken, Esenler'i Çayırova ve Fatsa izledi. İl bazındaysa sırasıyla İstanbul, Trabzon, Aksaray, Kocaeli ve Eskişehir'deki kiralık dairelere talep gösteriliyor.
- 22.07.2022 22 Tem 14:40 Namağlup Türkiye şampiyonu Azra'nın sevinç gözyaşları
Amasya'da düzenlenen Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 36 kiloda mücadele eden Amasya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Azra Sağıroğlu Türkiye şampiyonu oldu.
- 22.07.2022 22 Tem 12:57 Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve koruması altında bulunan gençlerden Recep Can, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel alanda Türkiye 323'üncüsü, Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 6 bin 457'ncisi oldu.
- 22.07.2022 22 Tem 11:23 Vali Okay Memiş "Bağımsızlık meşalemiz Erzurum'da yakıldı"
Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
- 22.07.2022 22 Tem 10:18 Tanfer, "Erzurum Kongresi, Milli mücadele yolunda mihenk taşını oluşturmuştur"
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin 103'ncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
- 22.07.2022 22 Tem 10:06 Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor
Dünyanın en değerli mantarlarından olan trüf, Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında satılıyor. Samsun'un Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalarda eğitimli köpeklerle birlikte yılda yaklaşık 225 kilo trüf mantarı elde edilebilecek.
- 21.07.2022 21 Tem 21:51 Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL
Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL oldu.
- 21.07.2022 21 Tem 21:18 Amasya kirazına coğrafi işaret
Amasya'nın kendine has aromasıyla iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerinden Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi.
- 21.07.2022 21 Tem 12:15 Şehre alışamayıp köyüne dönen besicinin 550 koyunluk sürüsü oldu
Artvinli Halil Yılmaz, 6 yıl önce devlet desteğiyle 30 koyun, 1 koç alarak başladığı besicilikte 550 küçükbaş hayvan sayısına ulaştı.
- 21.07.2022 21 Tem 11:37 AMASYA'DA YILIN İLK BUĞDAY HASADINI VALİ MASATLI YAPTI
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen buğday hasadına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve protokol üyeleri katıldı.
- 21.07.2022 21 Tem 10:04 Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü
Geçen yıl yağış azlığına bağlı olağanüstü kurak bir dönem yaşayarak Türkiye'de en kurak kentleri arasında gösterilen Amasya'da kış ve ilkbahardaki yağışlar yüzleri güldürürken bu durum tahıl üretimine de olumlu yansıdı.
- 21.07.2022 21 Tem 08:36 Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
- 20.07.2022 20 Tem 12:39 Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Amasya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil edecek olan Derincespor Kulübü'nün şampiyon tekvandocuları Duru Emin Karak ve Muhammet Çakır'a başarılar diledi.
- 20.07.2022 20 Tem 12:23 Amasya Valisi Masatlı: "Yeni projelerle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz"
Amasya'nın Sarılar köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulan basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı.
- 19.07.2022 19 Tem 17:01 Evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
- 19.07.2022 19 Tem 16:38 Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Amasya Valiliği, yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.
- 19.07.2022 19 Tem 13:31 "Yüzen otel" ile Bodrum'dan Ege adalarına mavi yolculuk
Bodrum Cruise Port İskelesi'nden kalkarak Ege adaları seyri yapan beş yıldızlı otel konseptindeki kruvaziyer gemisi, mavi turu tercih eden tatilcileri Ege adalarına götürüyor.
- 19.07.2022 19 Tem 11:06 Samsun'da yabancılara konut satışı azaldı
Samsun'da 2022 yılı ilk 6 ayında yabancılara en az konut satışı yapılan ay 'haziran' oldu.
- 19.07.2022 19 Tem 09:13 Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Amasya'nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer...