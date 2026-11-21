Cenazeye giden Sultangazi Belediyesi midibüsü Amasya'da devrildi, 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'dan Amasya'ya cenaze törenine giden vatandaşları taşıyan Sultangazi Belediyesine ait midibüs, yağışlı havada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cenaze için İstanbul'dan yola çıkan vatandaşları taşıyan belediye midibüsü, yağışlı havada kaza yaptı. Yan yatarak devrilen araçta bulunan 14 kişi yaralandı.
KAYGAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre Sultangazi Belediyesi'ne ait, Özcan Koç yönetimindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, vatandaşları Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine götürüyordu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan midibüs, yan yatarak devrildi.
14 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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