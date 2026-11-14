Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 10 Kasım'da Amasya merkezli Samsun, Çorum ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 9 bin 474 sentetik ecza hap, 96,78 gram bonzai ve 1,81 gram metamfetamin ele geçirildi.

Amasya merkezli Samsun, Çorum ve Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 10 Kasım'da Amasya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 9 bin 474 adet sentetik ecza hap, 96,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,81 gram metamfetamin, 1,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 4 düzenek ve aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen Y.Y. (33), T.İ. (30), H.M. (21), M.S. (28), T.Ç. (25), S.K. (21), B.A.G. (33), B.A. (19), A.İ. (26), Y.B.U. (18), Y.Ş. (28) ve B.K. (27) olmak üzere 12 şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. Sayfa10 KasımAmasyaAdliyeGüncelYozgatSamsunÇorumSon Dakika

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