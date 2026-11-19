Amasya'nın Taşova ilçesinde doğa çekimi yapan iki arkadaş, şaka yapmak için dronu arazide uzanan çobana yaklaştırdı. Dronu fark eden çobanın elindeki sopayı kameraya doğru fırlattığı anlar görüntülendi.

Erbaa'da yaşayan Nuri Semiz (33) ile Mustafa Tuna (38), doğa çekimi yapmak için Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne gitti. Dronla araziyi görüntüleyen iki arkadaş, sürünün yakınında uzanan bir çobanı fark etti. Çobanın Tuna'nın arkadaşı olduğunu öğrenen Semiz, şaka yapmak için dronu çobana doğru yönlendirdi. Dronun yaklaştığını gören çoban, elindeki sopayı kameraya doğru fırlattı. O anlar dronun kamerasına yansırken Semiz, dronu alandan uzaklaştırdı.

Çekimi yapan Nuri Semiz, "Mustafa abimizin köyüne güzel hatıralar olsun diye çekim yapmaya gittik. Orada çobanı fark ettik. Mustafa abimin de arkadaşıymış, ona bir şaka yapalım dedik. Dronu üstüne gönderince abi elindeki sopayı kaldırıp kameraya fırlattı. Hemen geri gidelim, yoksa drondan olacağız düşüncesiyle dronu geri getirdim" dedi.

Mustafa Tuna ise çekimin ardından çobanla görüştüklerini belirterek, "Kendisiyle dron çekiminden sonra görüştük, bilgi de verdik. O arada 'Kusura bakma' dedik. O da sorun olmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.