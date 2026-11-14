Amasya\'da kaygan yolda duramayan otomobil yaya geçidindeki yaşlı adamı hafif yaraladı

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin üzerine geldiğini görünce bir anda durdu. Otomobilin çarptığı adam hafif yaralanırken, dikkatsiz sürücüye tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Ü.O (71), otomobilin üzerine geldiğini görünce bir anda dondu kaldı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan otomobilin çarpması sonucu sendeleyen yaya neye uğradığını şaşırdı. Ardından yaşlı adam sürücüye tepki gösterdi. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazada bacaklarından hafif yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.