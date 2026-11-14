Suluova Kaymakamlığından köy okullarına spor malzemesi desteği

Amasya'nın Suluova ilçesinde "Köylerde Sporla Büyüyen Çocuklar" projesi kapsamında köy okulundaki öğrencilere spor malzemesi desteği verildi.

Suluova Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde ilçeye bağlı 3 köydeki öğrencilerin spor imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Erarslan Şehit Fatih Mehmet Keleş İlköğretim Okulunu ziyaret eden Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, öğrencilere futbol ve takım sporları ile antrenman ve koordinasyon malzemeleri hediye etti.

Kaymakam Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerinde sporun önemli yeri bulunduğunu belirtti.