Amasya'da faaliyet gösteren Gökhöyük Tarım İşletmesinde 2026-2027 üretim yılının güzlük ekiliş çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede güzlük ekim faaliyetlerinin 2 bin 55 dekar alanda Altınova 2002 fiğ çeşidi, 4 bin 746 dekar alanda flamura 85 ve 2 bin 782 dekar alanda Kate A-1 buğday çeşitlerinin ekilişleriyle devam ettiği bildirildi.